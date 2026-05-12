Iranul șochează în cazul „trădătoarelor de țară“: „Asta au pățit!“

Iranul șochează în cazul „trădătoarelor de țară“: „Asta au pățit!“ Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

În luna martie, naționala de fotbal feminin a țării a ajuns în atenția lumii pe durata Cupei Asiei. Din păcate, din motive nedorite.

TAGS:
IranMehdi Taj
Din articol

Iranul e printre cele mai mediatizate țări din lume, în 2026. Dar s-a ajuns în această situație pentru că, de la începutul anului, au existat semne tot mai clare că Israelul încearcă să atragă Statele Unite într-un război împotriva regimului de la Teheran. 

Fix acest scenariu s-a și adeverit pe 28 februarie, iar această agresiune militară haotică a aruncat întreaga planetă, dar mai ales zona Golfului Persic, în brațele unui conflict catastrofal. Pentru stingerea căruia nu se găsesc soluții nici astăzi, la două luni și jumătate de la atacul lansat de Israel și SUA.

Naționala de fotbal feminin a Iranului, în prim-plan din motive nedorite

  • Iran echipa feminina x
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Teoria președintelui federației iraniene: „Fetele n-au auzit imnul pe stadion!“

În primele zile de după declanșarea războiului, Iranul a ajuns în atenția lumii și dintr-un alt motiv. Unul legat de sport și destul de ciudat. Pentru că naționala de fotbal feminin a țării a început să joace la Cupa Asiei, competiție găzduită de Australia.

Aici, în prima partidă, Coreea de Sud – Iran (3-0), sportivele pregătite de Marziyeh Jafari au stat fără reacții, în momentul intonării imnului de stat. Refuzul lor de a cânta imnul a fost interpretat drept un protest la adresa regimului de la Teheran. În ianuarie, mii de iranieni au fost uciși în țară, în timpul protestelor stradale. 

După acest episod, în Iran a ieșit un scandal imens! Mai ales că țara se afla deja sub bombardamentele masive ale forțelor israeliene și americane. De aici și reacția televiziunii de stat, care le-a catalogat pe jucătoarele primei reprezentative drept „trădătoare de țară“.

Puse în fața acestei situații, dar și amenințate de oficialii echipei, aflați în Australia, iraniencele au cântat imnul național, la meciurile cu Australia (0-4) și cu Filipine (0-2). Degeaba însă! Sport.ro a dezvăluit aici ce s-a întâmplat cu naționala feminină, la scurt timp după revenirea în țară.

Acum, într-o încercare de a mai detensiona atmosfera din jurul acestei echipe, președintele Federației Iraniene de Fotbal, Mehdi Taj (foto, sus, 66 de ani), a venit cu o variantă șocantă. Acesta a făcut o legătură între cele întâmplate în Australia și ședința pe care urmează să o aibă cu șefii FIFA, la sfârșitul săptămânii, în privința participării Iranului, la CM 2026 (11 iunie – 19 iulie).

Imnul nostru național trebuie să fie intonat cu volumul dat la maxim, înaintea meciurilor din America. Nu cum s-a întâmplat în cazul naționalei feminine de fotbal, la Cupa Asiei din Australia. Voi nu știți, dar acolo, la primul nostru meci, imnul a fost intonat cu un volum atât de mic, încât fetele nici nu l-au auzit prea bine! De asta n-au cântat imnul la primul meci. Dar problema s-a remediat la meciurile doi și trei și, de aceea, fetele au cântat imnul în aceste partide“, a spus Mehdi Taj.

În cazul participării la CM 2026, Iranul va întâlni, pe rând, Noua Zeelandă (15 iunie), Belgia (21 iunie) și Egipt (26 iunie). Primele două partide vor avea loc, la Los Angeles, iar ultima, la Seattle.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
MAI a verificat intervenția în cazul crimei din Bihor. Tatăl fetei de 18 ani a sunat de mai multe ori la 112
MAI a verificat intervenția în cazul crimei din Bihor. Tatăl fetei de 18 ani a sunat de mai multe ori la 112
ARTICOLE PE SUBIECT
E gata! Iranienii i-au învins pe americani
E gata! Iranienii i-au învins pe americani
Condiția participării Iranului la Mondiale: „Altfel, nu!“
Condiția participării Iranului la Mondiale: „Altfel, nu!“
Iranul a făcut anunțul: cele 4 condiții ale participării la Mondiale. „Altfel, nu venim!“
Iranul a făcut anunțul: cele 4 condiții ale participării la Mondiale. „Altfel, nu venim!“
ULTIMELE STIRI
Argentina a anunțat lotul lărgit pentru Campionatul Mondial din 2026! Un nume mare este deja OUT
Argentina a anunțat lotul lărgit pentru Campionatul Mondial din 2026! Un nume mare este deja OUT
Ultimul meci pentru LeBron James? Ce se întâmplă cu superstarul american
Ultimul meci pentru LeBron James? Ce se întâmplă cu superstarul american
Veste mare primită de Cristi Chivu, cu o zi înaintea finalei Cupei Italiei, Lazio - Inter
Veste mare primită de Cristi Chivu, cu o zi înaintea finalei Cupei Italiei, Lazio - Inter
„Nu mai suport!” Ce amintiri neplăcute evită cu orice preț Simona Halep, de când s-a retras din circuitul WTA
„Nu mai suport!” Ce amintiri neplăcute evită cu orice preț Simona Halep, de când s-a retras din circuitul WTA
FC Voluntari - Sepsi OSK pentru Superligă, pe Sport.ro! Putem afla a doua echipă promovată matematic
FC Voluntari - Sepsi OSK pentru Superligă, pe Sport.ro! Putem afla a doua echipă promovată matematic
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT! Adrian Mihalcea pleacă de la UTA și semnează cu o rivală din Superliga

OUT! Adrian Mihalcea pleacă de la UTA și semnează cu o rivală din Superliga

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Gigi Becali a dat ordinul ca antrenorul să fie ofertat: ”I-am spus lui MM să vorbească cu el!”

Gigi Becali a dat ordinul ca antrenorul să fie ofertat: ”I-am spus lui MM să vorbească cu el!”

Sorana Cîrstea „înșiră dragonii” la Roma. După Sabalenka, a învins numărul 13 WTA: premiul uriaș pe care și l-a asigurat

Sorana Cîrstea „înșiră dragonii” la Roma. După Sabalenka, a învins numărul 13 WTA: premiul uriaș pe care și l-a asigurat

Cea mai sexy fotbalistă își pune fanii pe jar! Videoclipul care i-a dat gata pe urmăritori: "Sunt obsedat!"

Cea mai sexy fotbalistă își pune fanii pe jar! Videoclipul care i-a dat gata pe urmăritori: "Sunt obsedat!"

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”



Recomandarile redactiei
Argentina a anunțat lotul lărgit pentru Campionatul Mondial din 2026! Un nume mare este deja OUT
Argentina a anunțat lotul lărgit pentru Campionatul Mondial din 2026! Un nume mare este deja OUT
Ultimul meci pentru LeBron James? Ce se întâmplă cu superstarul american
Ultimul meci pentru LeBron James? Ce se întâmplă cu superstarul american
Simone Biles a postat pozele după operația de mărire a sânilor!
Simone Biles a postat pozele după operația de mărire a sânilor!
Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"
Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"
Despărțirea de Alexandru Țiriac îi poate prelungi cariera: declarația interpretabilă a Soranei Cîrstea
Despărțirea de Alexandru Țiriac îi poate prelungi cariera: declarația interpretabilă a Soranei Cîrstea
Alte subiecte de interes
Opțiune de neînțeles pentru campionul mondial cu naționala Franței! S-a transferat în Iran
Opțiune de neînțeles pentru campionul mondial cu naționala Franței! S-a transferat în Iran
Mielușei în lume, zmei pe continent! Cea mai controversată națională e în finala Cupei Asiei, după un meci de 108 minute
Mielușei în lume, zmei pe continent! Cea mai controversată națională e în finala Cupei Asiei, după un meci de 108 minute
Italia își face bagajele de Mondiale! Iranienii au făcut anunțul: „Zero! Trump e un nebun!“
Italia își face bagajele de Mondiale! Iranienii au făcut anunțul: „Zero! Trump e un nebun!“
Condiția participării Iranului la Mondiale: „Altfel, nu!“
Condiția participării Iranului la Mondiale: „Altfel, nu!“
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!