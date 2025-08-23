Cristina Neagu, ce bucurie la două luni după ce s-a retras din handbal! "Sunt onorată"

Tottenham a devenit coșmarul lui Guardiola. Bornele impresionante atinse de londonezi și Thomas Frank după victoria de pe "Etihad"

Sunt onorată că această bază îmi poartă numele și sper ca astfel de proiecte să apară în cât mai multe zone din București și din întreaga țară.

Mi-aș fi dorit să am aproape de casă, în copilărie, o astfel de bază sportivă. De aceea mă bucur și mai mult că astăzi există și vă îndemn pe toți, indiferent de vârstă, să veniți și să faceți mișcare.

Sunt impresionată de felul în care s-a transformat acest spațiu. Susțin mișcarea și cred cu tărie că sportul înseamnă sănătate, energie bună și prietenie. Faptul că această bază modernă, de peste 13.000 mp, cu zece terenuri pentru diferite sporturi, pistă de alergare și sală multisport, este deschisă comunității, cu acces gratuit, este excelent.

"Aseară am trăit un moment special: inaugurarea Bazei Sportive „Cristina Neagu”, în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 164 din Sectorul 6, cartierul unde am copilărit.

Retrasă din handbal, Cristina Neagu a avut o mare bucurie ieri. În cartierul în care a copilărit, a fost inaugurată o modernă bază sportivă, în incinta Școlii nr.164 din Capitală. Mereu o tipă care face un excelent PR sportului, fosta handbalistă îi îndeamnă pe toți cei mici să practice o disciplină sportivă.

Cariera sa impresionantă este marcată de performanțe remarcabile atât la nivel de club, cât și la nivel internațional, culminând cu patru titluri de Cea mai bună handbalistă IHF a anului, o performanță unică în istoria acestui sport.



Cristina Neagu, începuturile și ascensiunea fulminantă

Neagu a intrat în lumea handbalului la vârsta de 12 ani, în anul 2000, fiind descoperită de antrenoarea Maria Covaci la Clubul Sportiv Școlar numărul 5 din București. Încă de la început, talentul său excepțional a fost evident, Neagu declarând că handbalul i-a "intrat la suflet din primul moment".



Primele succese internaționale au venit rapid. În 2005, la Campionatul European de Junioare din Austria, Neagu a fost desemnată "cea mai valoroasă jucătoare a lumii" la categoria sa de vârstă, contribuind la câștigarea medaliei de argint de către echipa României. Acest succes a fost urmat de o medalie de bronz și un nou titlu de cea mai valoroasă jucătoare la Campionatul Mondial de Tineret din Canada, în 2006.



Cariera profesionistă a Cristinei Neagu a început în 2006, la vârsta de 18 ani, când a fost transferată la Rulmentul Municipal Brașov. Sub îndrumarea Marianei Târcă, fosta mare jucătoare a naționalei României, Neagu a devenit rapid componenta de bază a echipei, fiind declarată sportiva anului în Brașov.



În 2007, Neagu a fost convocată pentru prima dată la echipa națională a României, participând la Campionatul Mondial din Franța, unde România s-a clasat pe locul IV. Performanțele sale au atras atenția cluburilor importante din Europa, dar Neagu a ales să rămână în România, semnând cu Oltchim Râmnicu Vâlcea în 2009.



Consacrarea și provocările

La Oltchim, Neagu a atins noi culmi ale performanței. În primul sezon, a ajuns în finala Ligii Campionilor EHF, cea mai bună performanță din istoria echipei vâlcene. Deși Oltchim a pierdut finala în fața echipei daneze Viborg HK, Neagu s-a clasat pe locul 9 în topul marcatoarelor competiției.



Anul 2010 a marcat un moment crucial în cariera Cristinei Neagu. La Campionatul European din Danemarca și Norvegia, ea a fost golghetera competiției cu 53 de goluri, a ocupat primul loc în topul paselor de gol și a fost inclusă în echipa ideală a campionatului. Aceste performanțe excepționale au culminat cu desemnarea sa ca cea mai bună jucătoare din lume de către Federația Internațională de Handbal (IHF) în ianuarie 2011.



Cu toate acestea, cariera Cristinei Neagu a fost marcată și de provocări semnificative. În 2011, ea a suferit o accidentare gravă la umăr, care a necesitat o operație complexă în Statele Unite și o perioadă de recuperare de aproximativ un an. Această accidentare a împiedicat-o să participe la Campionatul Mondial din 2011 și la calificările pentru Jocurile Olimpice din 2012.



Revenirea pe teren a avut loc în octombrie 2012, însă bucuria a fost de scurtă durată. În ianuarie 2013, Neagu a suferit o nouă accidentare gravă, de această dată o ruptură de ligamente încrucișate la genunchiul piciorului stâng, care a necesitat o altă operație și o perioadă de recuperare de șase luni.



Cristina Neagu, succesul internațional la Budućnost

În ciuda acestor obstacole, Cristina Neagu a demonstrat o reziliență remarcabilă. În 2013, ea s-a transferat la ŽRK Budućnost din Muntenegru, unde a cunoscut un succes internațional semnificativ. Punctul culminant al perioadei petrecute la Budućnost a fost câștigarea Ligii Campionilor în sezonul 2014-2015, Neagu terminând competiția ca cea mai bună marcatoare, cu 102 goluri înscrise.



Performanțele sale excepționale au continuat, Neagu fiind inclusă în mod constant în echipa ideală a Ligii Campionilor și clasându-se printre primele trei marcatoare ale competiției. Aceste realizări au fost recunoscute la nivel mondial, Neagu fiind desemnată cea mai bună jucătoare din lume de către IHF în 2015 și 2016.



În cei patru ani petrecuți la Budućnost, Neagu a câștigat de trei ori cupa și de patru ori campionatul Muntenegrului, consolidându-și statutul de jucătoare de elită la nivel european.



Revenirea în România și perioada la CSM București

În 2017, Cristina Neagu a decis să se întoarcă în România, semnând cu CSM București. Această decizie a fost influențată în parte de dorința fanilor de a o vedea jucând din nou "acasă". Transferul său a fost văzut ca o lovitură de imagine pentru handbalul românesc și o șansă pentru Neagu de a-și continua cariera strălucită în fața propriilor suporteri.



La CSM București, Neagu și-a menținut nivelul înalt de performanță. În 2018, ea a fost desemnată pentru a patra oară cea mai bună jucătoare din lume, stabilind astfel un record absolut în handbalul feminin. Această realizare excepțională a consolidat statutul său de cea mai bună jucătoare de handbal din istoria României și una dintre cele mai mari handbaliste din toate timpurile.



În ciuda unor noi provocări legate de accidentări, inclusiv o ruptură a ligamentului încrucișat anterior suferită la Campionatul European din 2018, Neagu a continuat să fie o jucătoare cheie pentru CSM București. Ea a contribuit semnificativ la succesele echipei în competițiile interne, ajutând clubul să câștige multiple titluri de campioană și Cupe ale României.



În Liga Campionilor, Neagu a continuat să impresioneze, fiind în mod constant printre cele mai bune marcatoare ale competiției. Chiar dacă CSM București nu a reușit să repete succesul din 2016 (când a câștigat Liga Campionilor, înainte de venirea lui Neagu), echipa a rămas o forță în handbalul european, în mare parte datorită contribuției constante a Cristinei Neagu.



Cu o carieră marcată de performanțe excepționale, reziliență în fața adversităților și o influență semnificativă asupra handbalului românesc și internațional, Cristina Neagu rămâne un model de excelență sportivă și determinare pentru generațiile viitoare de handbaliste.

