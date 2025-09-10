SPECIAL Cum a gândit Lucescu? Starul naționalei are toate motivele să fie furios după dubla cu Canada și Cipru

Cum a gândit Lucescu? Starul naționalei are toate motivele să fie furios după dubla cu Canada și Cipru
România trece la capitolul mari dezamăgiri dubla jucată în luna septembrie cu Canada (0-3) și Cipru (2-2), pierde contactul cu lumea fotbalului adevărat și o face pe fondul unor decizii cel puțin discutabile luate de selecționerul Mircea Lucescu.

Printre ele, trecerea pe linie moartă a lui Alexandru Mitriță (30 de ani), care a primit doar 16 minute în cele două meciuri în care legendarul antrenor român a căutat orice altă soluție în ofensivă, dar nu folosirea "Piticului".

Contra Canadei, "Il Luce" a vrut să-l vadă în flancul stâng pe rapidistul Dobre, aflat într-un moment bun și folosit în partea dreaptă la echipa de club, așa că Mitriță a primit doar ultimele 16 minute (trimis în locul lui Man) la scorul de 0-3. Nu a revitalizat jocul ofensiv, dar mulți fani s-au gândit că a fost păstrat intenționat pe banca de rezerve pentru a fi proaspăt la ora meciului cu Cipru. La Nicosia, însă, playmaker-ul care face spectacol în China (șapte goluri și patru pase decisive în 11 meciuri) a trăit o seară umilitoare pentru un fotbalist cu pretenții.

Un titular în premieră și o improvizație i-au luat fața lui Mitriță

Lucescu a considerat că disponibilitatea la efort arătată de Dobre poate fi esențială într-un flanc stâng în care se cunosc carențele defensive ale lui Nicușor Bancu și a mers pe mâna rapidistului și marți seară, oferindu-i acestuia primul meci oficial ca titular la echipa națională, la 27 de ani. Dobre a fost activ în prima parte, s-a achitat de sarcini, dar, odată benzina terminată, a fost chemat pe banca de rezerve.

Era 2-1 pentru România în minutul 64, presiunea ciprioților urca și mijlocul se sufoca, iar înlocuitorul lui Dobre nu a fost Mitriță, ci David Miculescu. Venerabilul selecționer nu a crezut că are nevoie de un jucător tehnic, care să țină mingea și să creeze pericol pentru a-i elibera pe fundași de presiunea constantă a adversarului, ci a apelat la un fotbalist de forță, robust, care să aducă un plus fizic. Anomalia? După transferul de la UTA Arad, Miculescu a jucat puțin spre deloc în flancul stâng al atacului și a făcut o impresie excelentă în...partea dreaptă! Când nu a jucat acolo, a fost trimis pe postul de vârf, în niciun caz pe cel de extremă stânga.

Un alt moment stânjenitor pentru Mitriță s-a petrecut în minutul 80, când fostul star de la Universitatea Craiova se afla deja la încălzire. Ciprioții egalaseră, România avea nevoie de forță ofensivă și prospețime, Man și Stanciu înotau pe teren, dar Lucescu a preferat, din nou, orice altă variantă în afara lui Mitriță: i-a trimis, aiuritor, pe Sorescu și Șut, doar pentru ca al doilea să se accidenteze imediat și să-i lase locul lui Tănase pentru un final de meci greu de privit chiar și de către cei mai înfocați fani ai celui considerat cel mai mare antrenor român din istorie.

Argumentul "China" nu stă în picioare, cifrele sunt ignorate

Un subiect adus în discuție atât în cazul lui Mitriță, cât și în perioada în care Nicolae Stanciu juca în China e legat de diferența de fus orar și oboseala acumulată pe drum de către fotbaliștii români care aleg să joace în Superliga chineză. Însă argumentul cade ușor: Andrei Burcă, de asemenea fotbalist în China, a jucat 61 de minute în meciul cu Canada și a fost integralist în partida de tristă amintire de la Nicosia!

Cazul lui Alexandru Mitriță e greu de explicat, în special pentru că opinia generală de după plecarea lui Edward Iordănescu a fost că cel mai bun fotbalist al sezonului trecut în Superligă își va găsi, în sfârșit, locul la prima reprezentativă. De la startul sezonului trecut, Mitriță are de partea sa exact criteriul care diferențiază fotbaliștii în astfel de cazuri, cifrele! Are 35 de goluri și 16 pase decisive în 62 de meciuri jucate pentru Universitatea Craiova și Zhejiang, numere la care concurenții din linia ofensivă a naționalei pot doar visa.

"Da, mereu când se întâmplă ceva la echipa națională, Mitriță e de vină. Vă dau cuvântul meu că nu s-a întâmplat absolut nimic. Am citit că s-a scris că am ieșit de pe grupul echipei, că sunt nemulțumit. Încă o dată, vă dau cuvântul că nu s-a întâmplat absolut nimic și că am fost chiar foarte bine, dar mereu când se întâmplă ceva, Mitriță este de vină. Îmi doresc să joc, dar dacă acestea au fost deciziile domnului Lucescu, le respect", a spus Mitriță, marți seară, pentru a infirma zvonurile potrivit cărora ar fi un factor destabilizant în cantonamentul naționalei.

