Printre ele, trecerea pe linie moartă a lui Alexandru Mitriță (30 de ani), care a primit doar 16 minute în cele două meciuri în care legendarul antrenor român a căutat orice altă soluție în ofensivă, dar nu folosirea "Piticului".

Contra Canadei, "Il Luce" a vrut să-l vadă în flancul stâng pe rapidistul Dobre, aflat într-un moment bun și folosit în partea dreaptă la echipa de club, așa că Mitriță a primit doar ultimele 16 minute (trimis în locul lui Man) la scorul de 0-3. Nu a revitalizat jocul ofensiv, dar mulți fani s-au gândit că a fost păstrat intenționat pe banca de rezerve pentru a fi proaspăt la ora meciului cu Cipru. La Nicosia, însă, playmaker-ul care face spectacol în China (șapte goluri și patru pase decisive în 11 meciuri) a trăit o seară umilitoare pentru un fotbalist cu pretenții.

Un titular în premieră și o improvizație i-au luat fața lui Mitriță

Lucescu a considerat că disponibilitatea la efort arătată de Dobre poate fi esențială într-un flanc stâng în care se cunosc carențele defensive ale lui Nicușor Bancu și a mers pe mâna rapidistului și marți seară, oferindu-i acestuia primul meci oficial ca titular la echipa națională, la 27 de ani. Dobre a fost activ în prima parte, s-a achitat de sarcini, dar, odată benzina terminată, a fost chemat pe banca de rezerve.

Era 2-1 pentru România în minutul 64, presiunea ciprioților urca și mijlocul se sufoca, iar înlocuitorul lui Dobre nu a fost Mitriță, ci David Miculescu. Venerabilul selecționer nu a crezut că are nevoie de un jucător tehnic, care să țină mingea și să creeze pericol pentru a-i elibera pe fundași de presiunea constantă a adversarului, ci a apelat la un fotbalist de forță, robust, care să aducă un plus fizic. Anomalia? După transferul de la UTA Arad, Miculescu a jucat puțin spre deloc în flancul stâng al atacului și a făcut o impresie excelentă în...partea dreaptă! Când nu a jucat acolo, a fost trimis pe postul de vârf, în niciun caz pe cel de extremă stânga.

