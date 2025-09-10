La o zi după remiza din Cipru, Mircea Lucescu a ținut să îi critice în termeni duri sau chiar să îi jignească pe cei care au lansat informații false despre el sau despre echipa națională înaintea meciului cu Cipru.

Mircea Lucescu, jigniri în rafală la o zi după Cipru - România

Mircea Lucescu l-a numit "escroc ordinar" și pe Marian Iancu. Fostul patron de la Poli Timișoara a spus despre "Il Luce", după Cipru - România 2-2, că "e un pensionar senil cu pretenții de mare doctor docent în fotbal".



"Ce incredibil lucru a putut să apară în ziua meciului în legătură cu antrenorul echipei naționale doar ca să destabilizeze. S-a spus că eu am plecat din cantonament, dar eu nici măcar nu fac mesaj. De niciun fel! E un grup de avortoni care nu fac decât să distrugă ceea ce încearcă lumea să construiască.



Au inventat ceva, că am fost să fac masaj nu știu unde, că am adormit pe masa de masaj, că am stat vreo 3 ore și nu m-am dus la antrenament. Ceva incredibil! Eu aveam responsabilitatea echipei naționale. Să vii cu o astfel de minciună?! Jucătorii toți pun acum mâna pe telefon și îi apucă râsul. E posibil să inventezi astfel de lucruri? Sau celălalt, cap pătrat de Banciu, care tot înjură pe toată lumea. Poți să critici cât vrei, să analizezi, dar nu înainte de un meci atât de important.



Mă uitam la ce spune Marian Iancu ăsta. Iese din închisoare un escroc ordinar și își permite să mai discute despre alți oameni. E ceva în societatea românească care pe mine mă îngrozește. Sunt niște oameni care ar trebui să stea ascunși pentru incapacitatea lor de a face față momentului", a spus Mircea Lucescu, la Fanatik.

