Pe stadionul Ullevaal din Oslo, Erling Haaland a fost eroul serii, marcând de cinci ori, în timp ce Thelo Aasgaard a reușit patru goluri. Myhre și Odegaard au punctat și ei, iar singurul gol al Moldovei a venit în urma unui autogol al lui Ostigard, în minutul 74.



Mesajul lui Erling Haaland pentru portarul Moldovei, după victoria cu 11-1



La finalul partidei, portarul Cristi Avram, titular pentru Moldova, a dezvăluit că a primit un mesaj surprinzător din partea starului lui Manchester City.



„Am vorbit cu Erling. Mi-a spus că nu e vina mea și că a trebuit să continue să marcheze pentru golaveraj. L-am înțeles, face parte din joc. A vrut să joace până la capăt”, a declarat Cristi Avram pentru tv2.no.



Goalkeeperul moldovean a recunoscut că este pentru prima dată când primește 11 goluri într-un meci oficial, dar a promis că va rămâne puternic: „Nu o să mor din asta. Trebuie să rămân tare, în câteva zile am alt meci. Dar unsprezece goluri înseamnă mult.”



În urma acestui rezultat dezastruos, Moldova rămâne fără punct după cinci meciuri în Grupa I și confirmă forma slabă arătată și în tur, când a cedat la Chișinău cu 0-5 în fața aceluiași adversar. Pentru "tricolori" urmează o deplasare în Estonia, pe 14 octombrie.

