Fostul fundaș de la Dinamo va evolua la CS Tunari, în liga secundă, echipă care a făcut mai multe transferuri importante în această vară.



Printre jucătorii transferați de Tunari pentru acest sezon se numără și Constantin Budescu.



Ricardo Grigore a semnat cu CS Tunari



Astfel, CS Tunari va fi a patra echipă din România pentru care va evolua Ricardo Grigore, după Dinamo, FCU Craiova și Petrolul Ploiești.



„Fotbalist de națională la Arsenal! Ricardo Grigore a semnat cu Tunari!

Lovitură pe piața transferurilor pentru echipa noastră. Ricardo Grigore va juca la Tunari. Fostul dinamovist a venit liber de contract, după ce s-a despărțit de echipa spaniolă, de liga a 2 a, Eldense. "Rici" este un fost internațional de tineret, care a jucat pentru România și la Jocurile Olimpice din 2021.

În cariera sa, fundașul de 26 de ani evoluat la echipe precum Dinamo, Craiova, Petrolul sau Eldense.

Bine ai venit în familia noastră”, a transmis clubul.

