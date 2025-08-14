Cotat la patru milioane de euro de site-urile de specialitate, Alex Mitriță a fost cumpărat de asiatici pentru două milioane de euro. Fotbalistul a plecat de la Universitatea Craiova după doi ani consecutivi petrecuți în Bănie.
Alex Mitriță face ravagii în China: ”E incredibil!” Cum l-au numit asiaticii după ce a fost desemnat jucătorul lunii
Cu excepția unui singur meci (0-1 vs. Dalian Yingbo), Mitriță a făcut spectacol la Zhejiang Professional. A înscris șapte goluri și a oferit trei pase decisive și a fost desemnat jucătorul lunii iulie.
”Alexandru Mitriță strălucește, câștigând titlul de Jucător al Lunii iulie în Chinese Super League, cu 89 de puncte! A dominat votul presei cu 63 de puncte!”, a scris Zhejiang.
În postare, clubul a evidențiat și câteva titluri din presa chineză, cu Alex Mitriță în prim-plan.
- China Sports Daily: ”Mitriță e incredibil! Talentul lui este o bijuterie a Superligii Chinei”
- Migu Video: ”Un fulger românesc! Viteză, fantezie și determinare. Mitriță este vedeta transferurilor de vară!”
Zhejiang se află pe locul șapte în primul eșalon cu 29 de puncte. După 20 de etape disputate, echipa a bifat opt victorii, la care s-au adăugat cinci rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.
Cifrele lui Alex Mitriță
- Universitatea Craiova: 142 meciuri jucate, 66 goluri înscrise, 32 pase decisive
- Farul Constanța: 52 meciuri jucate, 7 goluri înscrise, 9 pase decisive
- New York City: 49 meciuri jucate, 18 goluri înscrise, 7 pase decisive
- PAOK Salonic: 38 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 3 pase decisive
- Delfino Pescara: 37 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 6 pase decisive
- Al Ahli: 30 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 5 pase decisive
- Al Raed: 28 meciuri jucate, 6 goluri înscrise, o pasă decisivă
- FCSB: 1 meci jucat, 0 goluri, 0 pase decsiive