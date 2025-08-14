Cotat la patru milioane de euro de site-urile de specialitate, Alex Mitriță a fost cumpărat de asiatici pentru două milioane de euro. Fotbalistul a plecat de la Universitatea Craiova după doi ani consecutivi petrecuți în Bănie.



Alex Mitriță face ravagii în China: ”E incredibil!” Cum l-au numit asiaticii după ce a fost desemnat jucătorul lunii



Cu excepția unui singur meci (0-1 vs. Dalian Yingbo), Mitriță a făcut spectacol la Zhejiang Professional. A înscris șapte goluri și a oferit trei pase decisive și a fost desemnat jucătorul lunii iulie.



”Alexandru Mitriță strălucește, câștigând titlul de Jucător al Lunii iulie în Chinese Super League, cu 89 de puncte! A dominat votul presei cu 63 de puncte!”, a scris Zhejiang.



În postare, clubul a evidențiat și câteva titluri din presa chineză, cu Alex Mitriță în prim-plan.



China Sports Daily: ”Mitriță e incredibil! Talentul lui este o bijuterie a Superligii Chinei”

Migu Video: ”Un fulger românesc! Viteză, fantezie și determinare. Mitriță este vedeta transferurilor de vară!”



Zhejiang se află pe locul șapte în primul eșalon cu 29 de puncte. După 20 de etape disputate, echipa a bifat opt victorii, la care s-au adăugat cinci rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.



Cifrele lui Alex Mitriță

