Au căzut în "grupa morții" de la EURO 2024, dar sunt gata să facă surpriza: "Ne vom arăta forța!"

Calificată pentru a doua oară în istorie la un Campionat European, Albania va înfrunta la EURO 2024, în grupa B, campioana en-titre Italia, Spania și Croația.

Sylvinho, selecționerul Albaniei, după ce a căzut în "grupa morții" de la EURO 2024

Albania a câștigat grupa E din preliminariile EURO 2024, unde a înfruntat Cehia, Polonia, Moldova și Insulele Feroe, iar ulterior s-a aflat în urna a doua valorică pentru tragerea la sorții. În ciuda grupei foarte complicate, selecționerul brazilian Sylvinho (49 de ani) spune că Albania va încerca să producă surpriza.

"Mă bucur să fiu la tragere și să reprezint Albania. Am avut șansa de a schimba câteva cuvinte cu Spalletti. Grupa este una puternică. Am lucrat în Italia, dar am și jucat în Spania, așa că îi cunosc bine. Vor fi dueluri foarte interesante.

Vom merge la turneul final pentru a ne arăta forța. Cunosc Spania și Italia, sunt două echipe puternice, care sunt obișnuite să joace în astfel de competiții. Va fi dificil, dar ne vom bucura să jucăm aici. Toate grupele sunt puternice, inclusiv a noastră. Vom lupta pentru șansa noastră", a spus Sylvinho, citat de KOHA.

Sylvinho, fost jucător la Arsenal, Barcelona sau Manchester City, a antrenat antreior la Olympique Lyon și Corinthians, iar de la începutul acestui an este selecționerul Albaniei.

Cum arată grupele de la EURO 2024