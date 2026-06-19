GALERIE FOTO Sora lui Cristiano Ronaldo, reacție bizară îndreptată împotriva naționalei fratelui său: ”Foarte ciudat!”

Sora lui Cristiano Ronaldo, reacție bizară îndreptată împotriva naționalei fratelui său: ”Foarte ciudat!” CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Portugalia a debutat cu stângul la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. 

TAGS:
Katia AveiroCM 2026PortugaliaCristiano Ronaldo
Din articol

Naționala lui Cristiano Ronaldo a obținut doar o remiză cu Congo, scor 1-1, iar cvintuplul câștigător al Balonului de Aur a avut o prestație ștearsă. 

Katia Aveiro, mesaj îndreptat împotriva Portugaliei

  • Katia aveiro ronaldo 4
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Portughezii au fost extrem de nemulțumiți de evoluția echipei antrenate de Roberto Martinez, iar Cristiano Ronaldo și Bruno Fernandes au fost printre cei mai criticați. 

Katia Aveiro, sora lui Cristiano Ronaldo, care obișnuiește să îi ia întotdeauna apărarea fratelui ei mai mic, a avut o reacție atipică după egalul scos de Portugalia. Aveiro i-a criticat și ea pe lusitani. 

În mod ciudat, au uitat cum să paseze, cum să recupereze și cum să se lanseze pe contraatac, iar jocul a ajuns să fie doar despre pase înapoi la mijlocul terenului... O Cupă Mondială ciudată. Foarte ciudată”, a scris Katia Aveiro pe rețelele sociale.

Totuși, finalul mesajului a conținut o notă de optimism: ”Un început slab, un final cu succes”. 

Ulterior, sora lui Cristiano Ronaldo a revenit cu un nou mesaj, în care a făcut un îndemn la pozitivitate și încredere: ”Să gândim pozitiv. Au greșit, nu au fost echipa pe care ne doream să o vedem. Nimeni nu a jucat bine, după părerea mea”.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Condițiile puse de PSD pentru a vota un guvern. Lista cu măsurile pe care social-democrații le cer viitorului Executiv
Condițiile puse de PSD pentru a vota un guvern. Lista cu măsurile pe care social-democrații le cer viitorului Executiv
ULTIMELE STIRI
Gică Hagi a numit cel mai mare regret din cariera sa
Gică Hagi a numit cel mai mare regret din cariera sa
Gigi Becali, derapaj în direct: ”Nu te înțelegi cu ei! Nu poți să o scoți la capăt”
Gigi Becali, derapaj în direct: ”Nu te înțelegi cu ei! Nu poți să o scoți la capăt”
Csikszereda, prima reacție după ce transferul lui Anderson Ceara la FCSB a picat: „Au semnat”
Csikszereda, prima reacție după ce transferul lui Anderson Ceara la FCSB a picat: „Au semnat”
SUA - Australia 1-0, cu un fotbalist cu cetățenie română așteptat să debuteze la CM 2026!
SUA - Australia 1-0, cu un fotbalist cu cetățenie română așteptat să debuteze la CM 2026!
Arina Sabalenka, revenire spectaculoasă la Berlin după ce a fost condusă 6-2, 4-0
Arina Sabalenka, revenire spectaculoasă la Berlin după ce a fost condusă 6-2, 4-0
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

După Darius Olaru, încă un fotbalist român din Superligă semnează cu o campioană din Belgia!

După Darius Olaru, încă un fotbalist român din Superligă semnează cu o campioană din Belgia!

Florin Tănase a spus „NU”! Anunțul făcut de MM Stoica

Florin Tănase a spus „NU”! Anunțul făcut de MM Stoica

Real Madrid pregătește un transfer incredibil: 220.000.000 de €!

Real Madrid pregătește un transfer incredibil: 220.000.000 de €!

Atenție, FCSB! Contractul pregătit pentru atacantul dorit de Gigi Becali

Atenție, FCSB! Contractul pregătit pentru atacantul dorit de Gigi Becali

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat în topul marcatorilor de la CM 2026!

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat în topul marcatorilor de la CM 2026!



Recomandarile redactiei
Gigi Becali, derapaj în direct: ”Nu te înțelegi cu ei! Nu poți să o scoți la capăt”
Gigi Becali, derapaj în direct: ”Nu te înțelegi cu ei! Nu poți să o scoți la capăt”
Csikszereda, prima reacție după ce transferul lui Anderson Ceara la FCSB a picat: „Au semnat”
Csikszereda, prima reacție după ce transferul lui Anderson Ceara la FCSB a picat: „Au semnat”
Gică Hagi a numit cel mai mare regret din cariera sa
Gică Hagi a numit cel mai mare regret din cariera sa
SUA - Australia 1-0, cu un fotbalist cu cetățenie română așteptat să debuteze la CM 2026!
SUA - Australia 1-0, cu un fotbalist cu cetățenie română așteptat să debuteze la CM 2026!
De ce a picat transferul lui Anderson Ceara la FCSB! Roș-albaștrii au spus un ”Nu” clar
De ce a picat transferul lui Anderson Ceara la FCSB! Roș-albaștrii au spus un ”Nu” clar
Alte subiecte de interes
Controversă în Portugalia: ce a făcut sora lui Cristiano Ronaldo, după meciul în care CR7 a fost pus la zid
Controversă în Portugalia: ce a făcut sora lui Cristiano Ronaldo, după meciul în care CR7 a fost pus la zid
Nepotul lui Cristiano Ronaldo a semnat și va fi coleg cu un internațional român!
Nepotul lui Cristiano Ronaldo a semnat și va fi coleg cu un internațional român!
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
CITESTE SI
Kate Middleton a strălucit la Royal Ascot. Ținuta galbenă spectaculoasă care a întors toate privirile | GALERIE FOTO

stirileprotv Kate Middleton a strălucit la Royal Ascot. Ținuta galbenă spectaculoasă care a întors toate privirile | GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Fritz pierde definitiv procesul cu ANI și riscă să nu mai poată candida până în 2030. Liderul USR anunță că merge la CEDO

stirileprotv Fritz pierde definitiv procesul cu ANI și riscă să nu mai poată candida până în 2030. Liderul USR anunță că merge la CEDO

Cât de ușor putem reduce factura la energie electrică. Sfaturi simple pentru a economisi bani fără mari eforturi

stirileprotv Cât de ușor putem reduce factura la energie electrică. Sfaturi simple pentru a economisi bani fără mari eforturi

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!