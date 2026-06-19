Naționala lui Cristiano Ronaldo a obținut doar o remiză cu Congo, scor 1-1, iar cvintuplul câștigător al Balonului de Aur a avut o prestație ștearsă.

Csikszereda, prima reacție după ce transferul lui Anderson Ceara la FCSB a picat: „Au semnat”

Gigi Becali, derapaj în direct: ”Nu te înțelegi cu ei! Nu poți să o scoți la capăt”

Gică Hagi a numit cel mai mare regret din cariera sa

Portughezii au fost extrem de nemulțumiți de evoluția echipei antrenate de Roberto Martinez, iar Cristiano Ronaldo și Bruno Fernandes au fost printre cei mai criticați.

Katia Aveiro, sora lui Cristiano Ronaldo, care obișnuiește să îi ia întotdeauna apărarea fratelui ei mai mic, a avut o reacție atipică după egalul scos de Portugalia. Aveiro i-a criticat și ea pe lusitani.

”În mod ciudat, au uitat cum să paseze, cum să recupereze și cum să se lanseze pe contraatac, iar jocul a ajuns să fie doar despre pase înapoi la mijlocul terenului... O Cupă Mondială ciudată. Foarte ciudată”, a scris Katia Aveiro pe rețelele sociale.

Totuși, finalul mesajului a conținut o notă de optimism: ”Un început slab, un final cu succes”.

Ulterior, sora lui Cristiano Ronaldo a revenit cu un nou mesaj, în care a făcut un îndemn la pozitivitate și încredere: ”Să gândim pozitiv. Au greșit, nu au fost echipa pe care ne doream să o vedem. Nimeni nu a jucat bine, după părerea mea”.