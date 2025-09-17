Fostul atlet jamaican, câştigătorul a opt medalii olimpice de aur şi a unsprezece titluri mondiale, a suferit, în 2023, o ruptură a tendonului lui Ahile la un picior într-un meci caritabil de fotbal și a fost nevoit să ia o pauză lungă apoi.

A fost scos pe targă de pe teren, iar ulterior, în cursul serii, sportivul anunța că a suferit o ruptură la tendonul lui Ahile.

Cu 11 titluri mondiale în palmares, Usain Bolt, acum în vârstă de 39 de ani, s-a retras după Campionatele Mondiale din 2017, de la Londra, unde a pierdut ultima sa finală din cauza unei accidentări.

Usain Bolt, interviu. Ce face acum fostul mare sportiv

După meciul de fotbal în care s-a accidentat, puține au fost evenimentele sportive la care a mai apărut Bolt, iar de ceva timp face mișcare foarte rar. Preferă să se joace cu Lego sau să se uite la filme, iar într-un interviu a dezvăluit că a ajuns în punctul în care îi este greu să urce scările și obosește destul de repede.

”Fac, mai ales, antrenamente la sală acum. Nu sunt fan, dar cred că acum, că am ieșit de ceva vreme din sportul de mare performanță, trebuie să încep să alerg. Pentru că atunci când urc scările, rămân fără suflu.

Cred că atunci când voi reîncepe, probabil va trebui să fac niște ture doar ca să-mi recapăt respirația.

(N.r. - Care îi este rutina zilnică) Ei bine, în mod normal, mă trezesc exact la timp ca să îi duc pe copii la școală. Și apoi depinde ce am de făcut. Dacă nu am nimic de făcut, pur și simplu mă relaxez.

Mă și antrenez uneori, dacă sunt într-o dispoziție bună. Altfel, pur și simplu mă uit la niște seriale și mă relaxez până vin copiii acasă.

Petrec timp cu copiii, mă plimb cu ei, până când încep să mă enerveze, apoi plec. Și apoi, după aceea, pur și simplu stau acasă și mă uit la filme sau acum sunt pasionat de Lego, așa că mă joc cu Lego”, a spus Usain Bolt, citat de The Sun.

