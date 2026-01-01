A reprezentat România la Campionatul Mondial, acum e polițist: "Am dat examenul, l-am luat. Acum sunt subcomisar"

Carlo Ancelotti, discurs emoționant la ultimul meci lui Toni Kroos pe Bernabeu: "Fotbalul a beneficiat de un mare jucător"

Prima reacție a lui Toni Kroos după ce și-a încheiat cariera

Toni Kroos nu s-a abținut după verdictul dat de UEFA. Reacție ironică a mijlocașului neamț

Fostul mare fotbalist Toni Kroos, care a scris istorie la echipa spaniolă Real Madrid şi la naţionala Germaniei, s-a retras din viaţa publică după o perioadă solicitantă, chiar după ce şi-a încheiat cariera, în vara anului 2024.

Kroos, 35 de ani, a câştigat Cupa Mondială din Germania în 2014, şi şase Ligi ale Campionilor europeni, ultima fiind obţinută cu Real Madrid în iunie 2024. Ultimul meci al carierei sale a avut loc în sfertul de finală pierdut în faţa Spaniei la EURO 2024.

Toni Kroos, reacție despre Cupa Mondială 2026

A fost apoi invitat la numeroase evenimente şi ceremonii de decernare a premiilor imediat după retragere, inclusiv la gala premiilor FIFA, unde a fost inclus în echipa anului.

Cu peste 450 de meciuri jucate pentru ”Los Blancos” și aproape un deceniu petrecut pe ”Santiago Bernabeu”, Kroos a descris perioada sa la Madrid ca fiind o etapă definitorie a carierei sale.

Deși fostul internațional german (114 selecții, 17 goluri) a precizat că, momentan, nu are planuri concrete pentru o revenire, el a lăsat clar că nu exclude această posibilitate.

Cine crede Kroos că se va bate pentru trofeu

Într-un interviu acordat recent, fostul fotbalist a fost întrebat și despre Cupa Mondială din 2026, despre care sunt pretendentele la trofeu.

”Spania, Portugalia, Franța și Maroc sunt marile favorite. Nu spun Brazilia, dar ar putea fi și ea. E bine că multe națiuni pot participa, dar sunt împotriva faptului ca mai multe echipe să joace acum.

Trebuie să avem grijă de jucători și de calitatea turneului. Cu atât de multe echipe, vom vedea o mulțime de meciuri cu rezultate foarte clare și victorii importante, iar acestea nu sunt genul de meciuri pe care fanii vor să le vadă.

Mai este o rundă de calificare. Ceea ce contează pentru mine sunt meciurile bune, de calitate. Și nu mă bucur de un 5-0 sau un 6-0. Știu că jucătorii ajung la Cupa Mondială obosiți și, pe deasupra, joacă mai multe meciuri. Nivelul scade”, a spus Kroos, citat de publicația AS.

