Pe 26 martie, echipa națională va înfrunta Turcia în semifinala play-off-ului, urmând ca, în cazul în care va trece mai departe, să o întâlnească pe câștigătoarea meciului dintre Kosovo și Slovacia.

Răspunsul final al lui Umit Akdag, așteptat zilele următoare

Una dintre necunoscutele de la naționala condusă de Mircea Lucescu este dacă experimentatul selecționer se va putea baza pe Umit Akdag, fundașul celor de la Alanyaspor, care ar putea ajunge în această iarnă la Trabzonspor.

Născut în România din părinți turci, Umit Akdag a reprezentat România la nivel de tineret, dar a ezitat atunci când s-a pus problema să facă pasul la naționala mare, sperând să primească o convocare din partea Turciei, convocare care pare că se lasă așteptată.

Federației Române de Fotbal are un plan bine pus la punct când vine vorba despre stoperul cu dublă cetățenie. Din informațiile PRO TV și Sport.ro, federalii români vor merge în Antalya în luna ianuarie pentru a urmări cantonamentul echipelor din Superliga României, iar cu această ocazie vor încerca să stea de vorbă și cu Umit Akdag și vor încerca să îl convingă pe fundaș să accepte convocarea la prima reprezentativă, având în vedere că timpul trece, iar federalii turci nu par că își doresc să se bazeze pe el la națională.

Reprezentanții Federației Române de Fotbal sunt încrezători că Umit Akdag va da răspunsul în următoarele zile, cu atât mai mult cu cât fotbalistul nu a primit niciun semn din partea turcilor.

