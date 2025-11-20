România și-a aflat adversarele din play-off-ul Cupei Mondiale. În semifinale tricolorii vor întâlni Turcia, iar dacă vor trece de primul hop jucătorii pregătiți de Mircea Lucescu se vor duela cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo. România va juca ambele meciuri în deplasare.

Semifinalele se vor disputa pe 26 martie 2026 și finala va avea loc pe 31 martie 2026.

România, 45.3 la sută șanse să treacă de Turcia

Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câștige două meciuri, semifinală și finală, ambele disputate într-o singură manșă.

România a terminat pe locul 3 grupa de calificare la CM 2026, în spatele Austriei și Bosniei, însă va merge la baraj datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor. Dacă trece de Turcia, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot în manşă unică, în data de 31 martie 2026.

Specialiștii au recalculat șansele fiecărei echipe să ajungă la Cupa Mondială de pe traseul Nations League, iar România are șansa a doua să treacă de Turcia. Tricolorii sunt creditați cu un procent destul de bun să depășească Turcia, 45.3 la sută, dar pentru calificarea la turneul final procentul este destul de mic.

Naționala lui Mircea Lucescu, doar 24.8 la sută șanse să meargă la Cupa Mondială

Seleționata lui Mircea Lucescu are doar 24.8 la sută șanse să ajungă la turneul final mondial de pe continentul american.

”E o echipă tânără, cu un antrenor experimentat, am văzut-o și la Campionatul European. Mircea Lucescu cunoaște foarte bine fotbalul turc. Nu avem voie să greșim, e o singură partidă.

Sperăm să ajungem în finală. Ne pare rău că nu ne-am calificat din grupă, dar era destul de dificil cu Spania. Sunt patru luni, avem timp să studiem bine adversara. Nu e loc să greșim. Da, îl cunosc pe Mircea Lucescu, am vorbit un pic cu el. Am o stimă foarte mare pentru el, a făcut niște lucruri extraordinare în Italia și sunt încântat să îl înfrunt. E o echipă tânără, știu că Lucescu lucrează foarte bine cu jucătorii tineri”, a spus Mircea Lucescu, despre tragerea la sorți.

