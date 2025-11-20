Naționala lui Mircea Lucescu a prins barajul grație rezultatelor din Nations League și va juca pe 26 martie, în deplasare, contra Turciei. Dacă trece de selecționata lui Vincenzo Montella, tricolorii vor disputa finala pe 31 martie, cu Slovacia sau Kosovo.

Turcii l-au sunat pe Marica imediat după tragerea la sorți: „Sunt foarte supărați!”

Ciprian Marica a dezvăluit că telefoanele au început să sune imediat. Prietenii lui din Turcia n-ar fi vrut să joace împotriva „tricolorilor”.

„Am primit reacții negative. Prieteni turci m-au sunat: «Băi frate, noi am picat, jucăm între noi. Speram la Macedonia de Nord, nu voiam cu România!» Sunt foarte supărați. Ei cred că au prima șansă, dar le pare rău că ne întâlnim”, a spus Marica pentru PRO TV și Sport.ro.

Fostul internațional a analizat lucid duelul cu Turcia: „Din punct de vedere fotbalistic va fi foarte greu. Am văzut meciul lor cu Spania, 2-2, fără 3-4 titulari, inclusiv Arda Güler. Jucăm în deplasare, va fi infernal. Dar avem și noi avantajele noastre: îl avem pe domnul Lucescu, care îi cunoaște perfect, și avem jucători care evoluează în Turcia.”

Mai mult, fostul mare atacant a recunoscut că alt adversar ar fi fost preferabil.

„Nu ne-am fi dorit deloc. Speram să picăm cu Ucraina. A venit Turcia și trebuie să scoatem maximul ca să mergem la Mondiale. Nu vreau să mă gândesc la ce urmează după. Important e acest meci. Turcia are toate ingredientele pentru o echipă puternică. Noi trebuie să ne autodepășim”, a conchis Marica.

Mondialul din 2026 va fi organizat în SUA, Mexic și Canada, iar 42 de echipe sunt deja calificate. Celelalte 6 locuri se decid în barajele europene și intercontinentale. Tragerea la sorți a grupelor este programată pe 5 decembrie, la Washington.

