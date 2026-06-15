Cu un portar în mare formă, Vozinha (40 de ani), care a avut 7 parade, Capul Verde a reușit să producă o mare surpriză la Cupa Mondială. Spania, cu vârful Mikel Oyarzabal care a atins pentru prima dată balonul în minutul 31, debutează la turneul final așa cum nu s-ar fi așteptat.

Joao Paulo, evoluție bună în surpriza de la Mondial, Spania - Capul Verde 0-0

Pe final, Luis de la Fuente a apelat și la starul Lamine Yamal. Fotbalistul Barcelonei a intrat pe teren în minutul 71, iar cinci minute mai târziu a fost introdus la Capul Verde și Joao Paulo. Jucătorul de la FCSB l-a avut adversar direct pe Yamal și a reușit o figură frumoasă.

"Joao Paulo a fost foarte atent la toate centrările care se îndreptau spre Lamine. Jucătorul din Capul Verde a fost agil", a fost caracterizarea făcută de ziarul spaniol Marca jucătorului de la FCSB.

Spaniolii au mai remarcat că, în minutul 81, la o centrarea a lui Lamine Yamal blocată de Joao Paulo, Spania a primit corner după o eroare de arbitraj, ultimul care a atins mingea fiind jucătorul Spaniei.