Jurnalistul belgian Sacha Tavolieri a dat detalii despre transferul lui Ștefan Baiaram la Anderlecht.

Negocierile dintre Universitatea Craiova și Anderlecht vor continua după returul cu Vitebsk

Negocierile dintre Anderlecht și Universitatea Craiova în privința transferului fotbalistului în vârstă de 23 de ani sunt într-un stadiu avansat.

Belgienii au trimis o ofertă de 4,25 milioane de euro, la care se adaugă alte 250.000 de euro în bonusuri. Atacantul ar urma să semneze un contract valabil pe următorii cinci ani, până în 2030, cu opțiune de prelungire cu încă un sezon.

Tavolieri susține însă că mutarea nu se va realiza în următoarele ore. Discuțiile dintre cele două cluburi vor continua abia după ce Universitatea Craiova va disputa meciul retur cu ML Vitebsk, partidă programată pe 15 iulie.

Abia atunci, când va avea loc o nouă rundă de negocieri, se va lua o decizie finală în cazul transferului lui Ștefan Baiaram la Anderlecht.