Gigi Becali a făcut anunțul în cursul serii de sâmbătă.

Eddy Gnahore a semnat contractul cu FCSB! Anunțul lui Gigi Becali

Patronul de la FCSB a dezvăluit că fotbalistul francez a trecut cu bine de vizita medicală și a semnat deja contractul cu gruparea roș-albastră.

Gigi Becali a anunțat și ce salariu va încasa mijlocașul la FCSB: 25.000 de euro lunar, aproape dublu față de suma pe care o încasa la Dinamo. De altfel, Gnahore va avea și o primă dacă FCSB se va califica în faza principală Conference League.

”Gnahore a semnat, nu are defecte ascunse. I-am dat aproape dublu față de Dinamo, 25.000 de euro pe lună. O să-i dăm primă de Conference League, dacă ne calificăm.

Îi dăm primă de Conference, iar, dacă nu ne calificăm, imediat după iar îi dăm acea primă de la noi. Oricum ia bani. N-a fost greu de convins, el a spus ce pretenții are.

A negociat cu MM. A vrut 25.000-50.000 la prima de Conference League. E un jucător pe care îl știm. El ghidona tot Dinamo la mijloc. De ce să nu paștem iarba pe care o cunoaștem? Știm sigur că ăsta e bun. Atunci, i-am spus lui Mihai: <<Ia vezi dacă a semnat Gnahore>>. Și nu semnase. El nici n-avea impresar ca să mai stai... L-am luat și gata”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.