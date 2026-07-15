Argentina s-a calificat în finala Campionatului Mondial, după victoria 2-1 în fața Angliei, în semifinale.

Partida jucată la Atlanta a avut un final palpitant, după ce „La Albiceleste” au înscris în ultimele minute prin Enzo Fernandez (85') și Lautaro Martinez (90+2), în timp ce pentru englezi a marcat Anthony Gordon (55').

Harry Kane: „Încă ne lipsește acel ultim ingredient”

Căpitanul Angliei a vorbit la finalul meciului pierdut dramatic de echipa lui Thomas Tuchel. Harry Kane a explicat ce îi lipsește naționalei Angliei pentru a reuși să ridice un trofeu important.

„Am avut foarte multe momente bune la acest turneu, am făcut multe meciuri bune și am ajuns din nou într-o semifinală.

Vorbim despre faptul că batem la ușă, că suntem aproape, dar mai avem nevoie doar de acea piesă lipsă în fazele finale ale turneului.

Aceste competiții te consumă enorm, atât din punct de vedere al efortului, cât și al presiunii și al tăriei mentale. Am demonstrat toate aceste lucruri pe parcursul celor șase sau șapte săptămâni petrecute împreună, însă încă ne lipsește acel ultim ingredient.”, a spus Harry Kane, conform BBC.

Ce au scris argentinienii după victoria incredibilă cu Anglia

„Cu inima curată, Argentina a întors situația împotriva Angliei și a se află în finală.”, au titrat argentinienii de la Clarin.com.

Aceeași publicație a pus accentul pe liderul Leo Messi, care a reușit cele două pase decisive. Argentinienii au subliniat faptul că „La Albiceleste” a făcut un nou meci dramatic și a obținut calificarea.

„Argentina lui Lionel Messi a intrat din nou în istorie împotriva Angliei: într-un alt meci epic, a marcat două goluri în șapte minute pentru a întoarce scorul împotriva echipei lui Tuchel și a asigura locul în finala Cupei Mondiale din 2026. Duminică, vor înfrunta Spania la New York.”, au continuat ei.