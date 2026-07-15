Și-a găsit cu greu cuvintele după calificarea în finala Mondialului: ”Suntem unici și nu este aroganță!”

Și-a găsit cu greu cuvintele după calificarea în finala Mondialului: ”Suntem unici și nu este aroganță!” CM 2026
SPORT.RO
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Argentina s-a calificat în finala Cupei Mondiale, după ce a învins Anglia cu scorul de 2-1.

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ArgentinaAngliaLionel Messilionel scaloniCupa Mondiala
Din articol

Anglia a deschis scorul în minutul 55 prin Anthony Gordon, însă campioana mondială en-titre a reușit să egaleze abia în minutul 85, când Messi a pasat decisiv pentru golul lui Enzo Fernandez. Doar câteva minute mai târziu, Lautaro Martinez a marcat golul victoriei, iar Argentina s-a calificat în ultimul act al competiției.

Lionel Scaloni: ”Suntem unici și nu e vorba despre aroganță!”

  • Harry kane
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Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei, și-a găsit cu greu cuvintele după victoria dramatică obținută în fața Angliei. 

Selecționerul naționalei ”Albiceleste” a transmis că Argentina va încerca să răpună Spania și să își păstreze titlul de campioană mondială.

Nu am cuvinte, pur și simplu nu am cuvinte. Este o bucurie imensă pentru țara noastră, pentru oamenii noștri. Zilele trecute spuneam că acest grup nu încetează să mă surprindă. Și vă spun sincer: vom încerca să câștigăm, vom lăsa totul pe teren.

Este foarte greu să le explici oamenilor ceea ce arată acești jucători. Este incredibil. Suntem unici, cu adevărat. Și nu o spun din aroganță, ci din inimă. Suntem unici. Iar suporterii noștri ne-au purtat astăzi spre victorie, așa că le sunt recunoscător”, a spus Lionel Scaloni după meci.

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