Superliga noastră trimite în străinătate foarte multe vedete care eșuează la prima lor încercare la o formație de peste hotare. Cazul lui Adrian Șut e încă o dovadă în acest sens.

Un titular incontestabil la FCSB, un lider al echipei și un factor de echilibru la mijlocul terenului, Șut a părăsit clubul patronat de Gigi Becal, la începutul anului 2026. Mutarea a fost un câștig real pentru mijlocașul defensiv din punct de vedere financiar, în condțiile în care a ajuns la un salariu de aproximativ un milion de euro pe sezon. Inclusiv la capitolul trofeelor câștigate, Șut a dat lovitura, cucerind titlul și Cupa Președintelui cu Al-Ain. Din păcate însă, contribuțiile sale la aceste victorii au fost minime.

Al-Ain l-a scos pe Adrian Șut din lot pentru noul sezon

Sport.ro a anunțat încă din luna aprilie că arabii sunt nemulțumiți de fostul star al FCSB-ului și că intenționează să se debaraseze de el, în vară. Această decizie dureroasă pentru Șut tocmai a fost oficializată.

Clubul Al-Ain a dat publicității lotului cu care va ataca sezonul competițional 2026-2027. Din lot a fost scos Adrian Șut, în tratative avansate cu Al-Shabab Riad (Arabia Saudită).

„Adrian Șut e out de la Al-Ain! Un fotbalist cu prezențe în echipa națională a țării sale, el s-a chinuit să-și găsească locul la Al-Ain. Concurența cu Pallacios și Traore s-a dovedit a fi mult prea dură pentru Șut“, a anunțat presa arabă, publicând și lotul formației din Emirate în care nu mai figurează fostul jucător al FCSB-ului.

În perioada de jumătate de sezon petrecută la Al-Ain, Adrian Șut a bifat 15 meciuri în toate competițiile, dar în patru dintre aceste partide a jucat câte un minut! El a înscris o singură dată, pe 22 februarie, în victoria cu Bani Yas (3-2), formație pregătită de Daniel Isăilă.