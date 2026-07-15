Fanii Argentinei i-au ironizat pe englezi: „Un minut de reculegere”

Fanii Argentinei i-au ironizat pe englezi: „Un minut de reculegere” CM 2026
SPORT.RO
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Fanii Argentinei nu i-au iertat pe englezi după semifinala dramatică de la Campionatul Mondial.

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Argentina s-a calificat în finala Campionatului Mondial, după victoria 2-1 în fața Angliei, în semifinale.

Partida jucată la Atlanta a avut un final palpitant, după ce „La Albiceleste” au înscris în ultimele minute prin Enzo Fernandez (85') și Lautaro Martinez (90+2), în timp ce pentru englezi a marcat Anthony Gordon (55').

Ce au scandat fanii Argentinei după fluierul final

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Suporterii englezi sunt cunoscuți pentru scandările lor ironice la adresa fanilor echipei adverse, dar de această dată au primit din propriul lor „medicament”.

La câteva minute după fluierul final, argentinienii i-au taxat pe englezi.

„Un minut de reculegere pentru Anglia, care e moartă”, a strigat fanii Argentinei, conform clarin.com.

Scandarea este cu atât mai dureroasă cu cât Anglia a fost la câteva minute de calificarea în finala Campionatului Mondial, pentru prima oară din 1966, atunci când au câștigat unicul trofeul mondial din istoria naționalei.

Harry Kane: „Încă ne lipsește acel ultim ingredient”

Căpitanul Angliei a vorbit la finalul meciului pierdut dramatic de echipa lui Thomas Tuchel. Harry Kane a explicat ce îi lipsește naționalei Angliei pentru a reuși să ridice un trofeu important. 

„Am avut foarte multe momente bune la acest turneu, am făcut multe meciuri bune și am ajuns din nou într-o semifinală.

Vorbim despre faptul că batem la ușă, că suntem aproape, dar mai avem nevoie doar de acea piesă lipsă în fazele finale ale turneului.

Aceste competiții te consumă enorm, atât din punct de vedere al efortului, cât și al presiunii și al tăriei mentale. Am demonstrat toate aceste lucruri pe parcursul celor șase sau șapte săptămâni petrecute împreună, însă încă ne lipsește acel ultim ingredient.”, a spus Harry Kane, conform BBC.

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