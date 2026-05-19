Naționala Braziliei face parte din Grupa C la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, alături de Scoția, Haiti și Maroc.
Neymar a izbucnit în plâns după ce a fost convocat la CM 2026
Marți, în cadrul unei conferințe de presă, Carlo Ancelotti a anunțat că Neymar se află în lotul Selecao pentru Campionatul Mondial din 2026. Brazilianul nu mai fusese convocat de peste doi la națională.
Iar fotbalistul lui Santos, cotat la 10 milioane de euro de site-urile de specialitate, a izbucnit în plâns în momentul în care a aflat că Ancelotti l-a convocat la turneul final din vară.
Ultimul meci pe care Neymar l-a jucat la reprezentativa Selecao a fost în octombrie 2023, în preliminariile CM 2026. A bifat o repriză în eșecul cu Uruguay (0-2).
Înainte de CM 2026, Brazilia va juca două meciuri amicale finale, împotriva Panama pe 31 mai şi împotriva Egiptului pe 7 iunie, înaintea debutului la Cupa Mondială de pe stadionul MetLife din New York împotriva Marocului pe 14 iunie la miezul nopţii.
Echipa Braziliei pentru Cupa Mondială
- Portari: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe), Weverton (Grêmio).
- Fundaşi: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Leo Pereira (Flamengo), Ibáñez (Al-Ahli), Wesley (Roma).
- Mijlocasi: Casemiro (United), Bruno Guimaraes (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Danilo (Botafogo), Lucas Paqueta (Flamengo).
- Atacanti: Vinicius Junior (Real Madrid), Neymar (Santos), Endrick (Lyon), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (United), Luiz Henrique (Zenit), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Rayan (Bournemouth).