Naționala Braziliei face parte din Grupa C la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, alături de Scoția, Haiti și Maroc.

Neymar a izbucnit în plâns după ce a fost convocat la CM 2026

Marți, în cadrul unei conferințe de presă, Carlo Ancelotti a anunțat că Neymar se află în lotul Selecao pentru Campionatul Mondial din 2026. Brazilianul nu mai fusese convocat de peste doi la națională.

Iar fotbalistul lui Santos, cotat la 10 milioane de euro de site-urile de specialitate, a izbucnit în plâns în momentul în care a aflat că Ancelotti l-a convocat la turneul final din vară.