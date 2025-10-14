Echipa naţională din Capul Verde a învins luni seara, pe teren propriu, scor 3-0, echipa naţională din Eswatini (Swaziland) şi a devenit cea mai mică ţară din lume care s-a calificat la un turneu final al unei Cupe Mondiale de fotbal.

Cu o populație de aproximativ 550.000 de locuitori și cu o suprafață de circa 4000 km pătrați, Cabo Verde, cum este denumirea oficială a statului african, este un arhipelag situat în largul coastelor Africii de Vest, cu capitala la Praia.

3-0 cu fosta Swaziland, victoria calificării, cu Joao Paulo (Oțelul Galați) și Willy Semedo (ex-Poli Iași) pe teren



După o primă repriză încheiată fără gol marcat, gazdele din Capul Verde au deschis scorul în minutul 48 al meciului cu Eswatini, prin Dailon Livramento, de la echipa portugheză Casa Pia.

Willy Semedo, de la Omonia Nicosia, fost la Poli Iași, a făcut 2-0 în minutul 54, pentru ca veteranul Stopira să pună pe tabelă rezultatul final, în minutul 90+1.

Stopira a intrat pe teren în locul lui Joao Paulo de la Oțelul Galați, care devine astfel primul jucător din Superliga României care se califică pentru turneul final al Cupei Mondiale 2026, după cum subliniază news.ro.

Cu această victorie Capul Verde a terminat pe primul loc al grupei D, cu 23 de puncte, în calificările africane, în faţa naţionalelor din Camerun, Libia şi Angola - Camerunul lui Devis Epassy de la Dinamo va juca astfel barajul.

