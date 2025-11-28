Omonia Nicosia a dispus de Dinamo Kiev cu 2-0 în grupa unică din Conference League, într-un meci în care Vladislav Blănuţă a rămas pe banca de rezerve la ucraineni.

Willy Semedo (34 - din penalty) și Angelos Neophytou (59) au marcat golurile ciprioților, Semedo fiind fost jucător în Superliga României la Poli Iași și calificat cu naționala Capului Verde la Campionatul Mondial din 2026.

Blănuță a ajuns astfel la al zecelea meci pentru Dinamo Kiev în toate competițiile, dar atacantul român născut în Republica Moldova nu a înscris decât un singur gol până acum, în acel 6-0 cu Zrinjski Mostar din precedenta etapă din Conference League.

”Nightmare in Nicosia”, a titrat Megogo Sport după ultima prestație a kievenilor. VIDEO AICI

Rezultatele și marcatorii din etapa 4 din Conference League



AZ Alkmaar - Shelbourne Dublin 2-0

Au marcat: Mees De Wit 70, Isak Jensen 86.

Hamrun Spartans - Lincoln Red Imps FC 3-1

Au marcat: Mouad El Fanis 65, Semir Smajlagic 74, Ante Coric 90+2, respectiv Bernardo Lopes 57.

Cartonaşe roşii: Vincenzo Polito (Hamrun) 79, Graeme Torrilla (Lincoln) 63.

Lech Poznan - Lausanne-Sport 2-0

Au marcat: Taofeek Ismaheel 67, Yannick Agnero 90+5.

Omonia Nicosia - Dinamo Kiev 2-0

Au marcat: Willy Semedo 34 - penalty, Angelos Neophytou 59.

Rakow Czestochowa - Rapid Viena 4-1

Au marcat: Jonatan Brunes 27 - penalty, Lamine Diaby-Fadiga 40, 51, 53, respectiv Janis Antiste 75.

Sigma Olomouc - NK Celje 2-1

Au marcat: Ahmad Ghali 8, 42, respectiv Ivica Vidovic 29.

Slovan Bratislava - Rayo Vallecano 2-1

Au marcat: Guram Kaşia 49, Alasana Yirajang 52, respectiv Fran Perez 24.

Universitatea Craiova - Mainz 1-0

A marcat: Assad Al Hamlawi 67 - penalty.

Zrinjski Mostar - BK Haecken 2-1

Au marcat: Mario Cuze 78, Nemanja Bilbija 82, respectiv Silas Andersen 40.

Aberdeen - FC Noah 1-1

Au marcat: Kevin Nisbet 45, respectiv Nardin Mulahusejnovic 52.

Breidablik - Samsunspor 2-2

Au marcat: David Ingvarsson 6, Kristofer Kristinsson 72, respectiv Marius 20, 66.

FC Drita - KF Shkendija 1-0

A marcat: Arb Manaj 20.

Fiorentina - AEK Atena 0-1

A marcat: Mijat Gacinovic 35.

Jagiellonia Bialystok - KuPS Kuopio 1-0

A marcat: Afimico Pululu 51.

Legia Varşovia - Sparta Praga 0-1

A marcat: Angelo Preciado 41.

HNK Rijeka - AEK Larnaca 0-0

Shamrock Rovers - Şahtior Doneţk 1-2

Au marcat: Connor Malley 87, respectiv Kaua Elias 23, Iehor Nazarina 77.

Strasbourg - Crystal Palace 2-1

Au marcat: Emmanuel Emegha 53, Samir El Mourabet 77, respectiv Tyrick Mitchell 35.



Clasamentul din Conference League, cu Samsunspor și Strasbourg lideri după patru etape

