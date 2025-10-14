Selecţionata Insulelor Capului Verde s-a calificat în premieră la Cupa Mondială de fotbal, luni seara, după ce a dispus de Eswatini (fosta Swaziland) cu scorul de 3-0, la Praia, în ultimul său meci din preliminariile africane, transmite AFP.
Echipa din arhipelag a câştigat în mod neaşteptat Grupa D, devansând puternica formaţie a Camerunului, marea favorită.
Capul Verde, cu 525.000 de locuitori, ocupă locul 70 în clasamentul FIFA şi a devenit, după Islanda, ţara cu cei mai puţini locuitori care se califică la o Cupă Mondială, federaţia capverdiană afiliindu-se la FIFA doar 1986.
Selecţionata Insulelor Capului Verde este a treia debutantă care se califică la Cupa Mondială din 2026, din Statele Unite, Mexic şi Canada, după Iordania şi Uzbekistan, toate profitând de extinderea numărului de echipe participante la 48.
Guvernul acestei ţări formate din 12 insule a decretat o jumătate de zi liberă pentru ca de acest moment istoric să se bucure cât mai mulţi suporteri.
Joao Paulo (Oțelul Galați) și Willy Semedo (ex-Poli Iași), la CM 2026 cu Capul Verde
''Rechinii albaştrii'' au câştigat meciul decisiv prin golurile marcate de Dailon Livramento (48), Willy Semedo (ex-Poli Iași) (54) şi Stopira (90+1).
Joao Paulo (Oţelul Galaţi) a evoluat 86 de minute pentru gazde, fiind înlocuit cu Stopira.
Ce au făcut ceilalți africani din Superligă în preliminarii
Fundaşul Charles Petro (FC Botoşani) a fost integralist la Malawi, învinsă de Sao Tome şi Principe cu 1-0.
Portarul Devis Epassy (Dinamo Bucureşti) a fost rezervă la naţionala Camerunului, care a remizat acasă cu Angola (0-0).
Fundaşul Kennedy Boateng (Dinamo Bucureşti) a jucat toate minutele pentru Togo, în remiza cu Sudanul de Sud (0-0).
22 de echipe s-au calificat la Campionatul Mondial din 2026
Până acum sunt cunoscute 22 de echipe din cele 48 care vor participa la CM 2026, incluzând şi cele trei gazde - SUA, Mexic, Canada:
CONMEBOL: Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia;
CAF: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Insulele Capului Verde;
AFC: Japonia, Iran, Uzbekistan, Coreea de Sud, Iordania, Australia;
OFC: Noua Zeelandă.
Rezultatele de luni și clasamentele din preliminariile africane
Grupa B
Sudanul de Sud - Togo 0-0
Clasament:
1. Senegal 21 puncte (9 jocuri)
2. RD Congo 19 (9)
3. Sudan 13 (9)
4. Togo 8 (10)
5. Mauritania 7 (9)
6. Sudanul de Sud 5 (10)
Grupa C
Lesotho - Zimbabwe 10
Clasament:
1. Benin 17 puncte (9 jocuri)
2. Africa de Sud 15 (9)
3. Nigeria 14 (9)
4. Lesotho 12 (10)
5. Rwanda 11 (9)
6. Zimbabwe 5 (10)
Grupa D
Insulele Capului Verde - Eswatini 3-0
Camerun - Angola 0-0
Mauritius - Libia 0-0
Clasament final:
1. Capului Verde 23
2. Camerun 19
3. Libia 16
4. Angola 12
5. Mauritius 6
6. Eswatini 3
Grupa H
Tunisia - Namibia 3-0
Guineea Ecuatorială - Liberia 1-1
Sao Tomé şi Principe - Malawi 1-0
Clasament final:
1. Tunisia 28 puncte
2. Namibia 15
3. Liberia 15
4. Guineea Ecuatorială 11
5. Malawi 10
6. Sao Tomé şi Principe 3
Câştigătoarele grupelor se califică direct la Cupa Mondială 2026, iar cele mai bune patru echipe de pe locurile secunde vor disputa baraje, scrie Agerpres, o singură echipă urmând să obţină dreptul de a evolua la turneul de baraj intercontinental.