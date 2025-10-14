Selecţionata Insulelor Capului Verde s-a calificat în premieră la Cupa Mondială de fotbal, luni seara, după ce a dispus de Eswatini (fosta Swaziland) cu scorul de 3-0, la Praia, în ultimul său meci din preliminariile africane, transmite AFP.

Echipa din arhipelag a câştigat în mod neaşteptat Grupa D, devansând puternica formaţie a Camerunului, marea favorită.

Capul Verde, cu 525.000 de locuitori, ocupă locul 70 în clasamentul FIFA şi a devenit, după Islanda, ţara cu cei mai puţini locuitori care se califică la o Cupă Mondială, federaţia capverdiană afiliindu-se la FIFA doar 1986.

Selecţionata Insulelor Capului Verde este a treia debutantă care se califică la Cupa Mondială din 2026, din Statele Unite, Mexic şi Canada, după Iordania şi Uzbekistan, toate profitând de extinderea numărului de echipe participante la 48.

Guvernul acestei ţări formate din 12 insule a decretat o jumătate de zi liberă pentru ca de acest moment istoric să se bucure cât mai mulţi suporteri.

Joao Paulo (Oțelul Galați) și Willy Semedo (ex-Poli Iași), la CM 2026 cu Capul Verde



''Rechinii albaştrii'' au câştigat meciul decisiv prin golurile marcate de Dailon Livramento (48), Willy Semedo (ex-Poli Iași) (54) şi Stopira (90+1).

Joao Paulo (Oţelul Galaţi) a evoluat 86 de minute pentru gazde, fiind înlocuit cu Stopira.

