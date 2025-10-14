VIDEO Un jucător din Superligă merge la CM 2026! Ultima echipă calificată în premieră la Mondial

Un jucător din Superligă merge la CM 2026! Ultima echipă calificată în premieră la Mondial
Alexandru Hațieganu
Capul Verde va juca la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Capul Verde Willy Semedo Devis Epassy Kennedy Boateng joao paulo
Selecţionata Insulelor Capului Verde s-a calificat în premieră la Cupa Mondială de fotbal, luni seara, după ce a dispus de Eswatini (fosta Swaziland) cu scorul de 3-0, la Praia, în ultimul său meci din preliminariile africane, transmite AFP.

Echipa din arhipelag a câştigat în mod neaşteptat Grupa D, devansând puternica formaţie a Camerunului, marea favorită.

Capul Verde, cu 525.000 de locuitori, ocupă locul 70 în clasamentul FIFA şi a devenit, după Islanda, ţara cu cei mai puţini locuitori care se califică la o Cupă Mondială, federaţia capverdiană afiliindu-se la FIFA doar 1986.

Selecţionata Insulelor Capului Verde este a treia debutantă care se califică la Cupa Mondială din 2026, din Statele Unite, Mexic şi Canada, după Iordania şi Uzbekistan, toate profitând de extinderea numărului de echipe participante la 48.

Guvernul acestei ţări formate din 12 insule a decretat o jumătate de zi liberă pentru ca de acest moment istoric să se bucure cât mai mulţi suporteri.

Joao Paulo (Oțelul Galați) și Willy Semedo (ex-Poli Iași), la CM 2026 cu Capul Verde

''Rechinii albaştrii'' au câştigat meciul decisiv prin golurile marcate de Dailon Livramento (48), Willy Semedo (ex-Poli Iași) (54) şi Stopira (90+1).

Joao Paulo (Oţelul Galaţi) a evoluat 86 de minute pentru gazde, fiind înlocuit cu Stopira.

Ce au făcut ceilalți africani din Superligă în preliminarii

Fundaşul Charles Petro (FC Botoşani) a fost integralist la Malawi, învinsă de Sao Tome şi Principe cu 1-0.

Portarul Devis Epassy (Dinamo Bucureşti) a fost rezervă la naţionala Camerunului, care a remizat acasă cu Angola (0-0).

Fundaşul Kennedy Boateng (Dinamo Bucureşti) a jucat toate minutele pentru Togo, în remiza cu Sudanul de Sud (0-0).

22 de echipe s-au calificat la Campionatul Mondial din 2026

Până acum sunt cunoscute 22 de echipe din cele 48 care vor participa la CM 2026, incluzând şi cele trei gazde - SUA, Mexic, Canada:

CONMEBOL: Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia;

CAF: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Insulele Capului Verde;

AFC: Japonia, Iran, Uzbekistan, Coreea de Sud, Iordania, Australia;

OFC: Noua Zeelandă.

Rezultatele de luni și clasamentele din preliminariile africane

Grupa B

Sudanul de Sud - Togo 0-0

Clasament:

1. Senegal 21 puncte (9 jocuri)

2. RD Congo 19 (9)

3. Sudan 13 (9)

4. Togo 8 (10)

5. Mauritania 7 (9)

6. Sudanul de Sud 5 (10)

Grupa C

Lesotho - Zimbabwe 10

Clasament:

1. Benin 17 puncte (9 jocuri)

2. Africa de Sud 15 (9)

3. Nigeria 14 (9)

4. Lesotho 12 (10)

5. Rwanda 11 (9)

6. Zimbabwe 5 (10)

Grupa D

Insulele Capului Verde - Eswatini 3-0

Camerun - Angola 0-0

Mauritius - Libia 0-0

Clasament final:

1. Capului Verde 23

2. Camerun 19

3. Libia 16

4. Angola 12

5. Mauritius 6

6. Eswatini 3

Grupa H

Tunisia - Namibia 3-0

Guineea Ecuatorială - Liberia 1-1

Sao Tomé şi Principe - Malawi 1-0

Clasament final:

1. Tunisia 28 puncte

2. Namibia 15

3. Liberia 15

4. Guineea Ecuatorială 11

5. Malawi 10

6. Sao Tomé şi Principe 3

Câştigătoarele grupelor se califică direct la Cupa Mondială 2026, iar cele mai bune patru echipe de pe locurile secunde vor disputa baraje, scrie Agerpres, o singură echipă urmând să obţină dreptul de a evolua la turneul de baraj intercontinental.

Momentul în care mama și fetița în cărucior au fost spulberate de BMW pe trecere. Femeia a murit, copilul e rănit. VIDEO
Atacantul rom&acirc;n &icirc;și ia cetățenia statului Andorra! &rdquo;E cel mai bine, s-a văzut și cu FCSB, fotbalul aici este pe un trend ascendent&rdquo;
Gata cu gluma! Olăroiu pune piciorul &icirc;n prag &icirc;naintea meciului de Mondial: Vrem echitate!
Kosovo, cu 5 jucători din Superligă, a dat lovitura cu Suedia chiar pe &rdquo;Ullevi&rdquo; din Goteborg!
Morți fără Mbappe! Ce a făcut Franța &icirc;n meciul cu Islanda &icirc;n preliminarii
Oficialii Parmei nu l-au uitat pe Cristi Chivu: A rămas &icirc;n memoria fanilor
Vești proaste pentru FCSB! C&acirc;t poate lipsi Mihai Popescu după ce s-a accidentat &icirc;n meciul cu Austria
Ungurii, uluiți de un internațional rom&acirc;n după victoria cu Austria: &rdquo;Briliant&rdquo;

Mircea Lucescu &icirc;și scoate pălăria &icirc;n fața unui tricolor: &Icirc;l felicit! Soția lui a avut o problemă &icirc;n ziua meciului, dar mi-a zis că poate

Răsturnare de situație la FCSB! Gigi Becali: Nu-l mai dau afară! Iau 600.000 de euro

Decizia luată de Ioan Varga după ce a rămas fără Balaj: &rdquo;De acum nu mai pierdem vremea / Cu Cristi nu m-am certat&rdquo;

Asta spune multe! Pe cine au desemnat austriecii cel mai slab și cel mai bun după eșecul contra Rom&acirc;niei

Unde a fost surprins Cristi Balaj cu două zile &icirc;nainte să demisioneze de la CFR Cluj

Gata cu gluma! Olăroiu pune piciorul &icirc;n prag &icirc;naintea meciului de Mondial: Vrem echitate!
Morți fără Mbappe! Ce a făcut Franța &icirc;n meciul cu Islanda &icirc;n preliminarii
Kosovo, cu 5 jucători din Superligă, a dat lovitura cu Suedia chiar pe &rdquo;Ullevi&rdquo; din Goteborg!
Oficialii Parmei nu l-au uitat pe Cristi Chivu: A rămas &icirc;n memoria fanilor
Vești proaste pentru FCSB! C&acirc;t poate lipsi Mihai Popescu după ce s-a accidentat &icirc;n meciul cu Austria
Guvernul a dat &bdquo;concediu&rdquo; &icirc;ntregii țări pentru calificarea la Mondial! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n ultimul meci
&bdquo;Groparul&rdquo; Onana, gest scandalos! Portarul a lovit un fan după meci
Africanii din Superligă, gata pentru Campionatul Mondial din 2026! Ce au făcut &icirc;n preliminarii
Echipa-minune care s-a calificat &icirc;n sferturile Cupei Africii pe Națiuni!
Dinamo, decimată la derby-ul cu Rapid! 4 jucători sunt OUT + ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Selmani
Echipele de start la Dinamo - FCSB! Șut nu e nici rezervă, iar Mărginean intră &icirc;n locul lui Boateng
Momentul &icirc;n care mama și fetița &icirc;n cărucior au fost spulberate de BMW pe trecere. Femeia a murit, copilul e rănit. VIDEO

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Temperaturile scad brusc săptăm&acirc;na viitoare &icirc;n toată țara. ANM: Minimele ating -3 grade, este așteptată brumă

Harta care arată c&acirc;t de mult a plouat &icirc;n timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

