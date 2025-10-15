Qatarul, antrenată de spaniolul Julen Lopetegui , a învins formaţia Emiratelor Arabe Unite, pregătită de românul Cosmin Olăroiu , cu scorul de 2-1, la Doha, în Grupa A din faza a patra a preliminariilor.

Qatar (foto) şi Arabia Saudită s-au calificat la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după victoriile obţinute marţi seara, în ultimele meciuri din preliminariile asiatice, transmit agenţiile internaţionale de presă.

După meciurile de marți seara din preliminariile europene, africane și asiatice ale Campionatului Mondial din 2026, știm deja 28 de echipe din cele 48 care vor participa la turneul final!

Gazdele au condus prin golurile marcate de Boualem Khoukhi (49) şi Pedro Miguel (74), dar oaspeţii au sperat pe final, după ce au punctat prin Sultan Adil (90+8), iar Qatarul a jucat în zece oameni, după eliminarea lui Tarek Salman (89). Selecţionatei din Emirate îi era suficient un rezultat de egalitate pentru a se califica direct la Cupa Mondială din America de Nord.

Pentru Qatar, dublă campioană a Asiei (2019, 2023), va fi a doua ediţie a Cupei Mondiale la care va participa, după cea pe care a găzduit-o în 2022.

Arabia Saudită a remizat cu Irakul, 0-0, pe teren propriu, la Jeddah, în Grupa B.

Echipa antrenată de francezul Herve Renard s-a calificat pentru a şaptea oară la Cupa Mondială, după ediţiile din 1994, 1998, 2002, 2006, 2018 şi 2022, scrie Agerpres.

În Grupa A, Qatarul a ocupat primul loc, cu 4 puncte, urmată de EAU, 3 puncte, Oman, 1 punct.

Arabia Saudită a câştigat Grupa B cu 4 puncte (3-2), urmată de Irak, 4 puncte (1-0), şi de Indonezia, 0 puncte.

Câştigătoarele grupelor s-au calificat la Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada, alături de Australia, Coreea de Sud, Iran, Japonia, Iordania şi Uzbekistan, care obţinuseră anterior biletele din zona Asia (AFC).

Echipele de pe locul secund, EAU şi Irak, vor disputa un baraj, câştigătoarea urmând să ia parte la un turneu de baraj intercontinental.

