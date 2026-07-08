După calificarea Argentinei în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, Lautaro Martinez a confirmat marţi seara că Lionel Messi joacă ultima sa Cupă Mondială cu echipa Albiceleste, chiar dacă Messi însuşi nu a anunţat încă nimic despre viitorul său.

Lautaro Martinez: ”Este ultima Cupă Mondială a lui Messi”

Intervievat la zona mixtă după victoria dificilă obţinută împotriva Egiptului, scor 3-2, Lautaro Martinez a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre viitorul coechipierului său de la echipa naţională, Lionel Messi.

Chiar dacă acesta nu a confirmat faptul că joacă ultima Cupă Mondială din cariera sa, Martinez şi-a asumat responsabilitatea de a face acest lucru în faţa jurnaliştilor, într-un comentariu despre importanţa lui Messi pentru echipă şi prestaţia acestuia împotriva egiptenilor:

"Este impresionant. Impresionant şi i-am spus, chiar şi pe teren, că a meritat", a declarat Lautaro Martinez presei, citată de News.ro.

"O merită pentru cine este, pentru ceea ce aduce echipei, pentru că este ultima sa Cupă Mondială şi pentru că este liderul nostru. Şi încercăm să-l susţinem şi să dăm întotdeauna tot ce avem mai bun", a spus atacantul lui Inter Milano.

Programul sferturilor de finală ale CM 2026:

Franța – Maroc (joi, 9 iulie, ora 23:00)

Spania – Belgia (vineri, 10 iulie, ora 22:00)

Norvegia – Anglia (duminică, 12 iulie, ora 00:00)

Argentina – Elveția (duminică, 12 iulie, ora 04:00)

Semifinale:

Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 sferturi: 14 iulie

Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 sferturi: 15 iulie

Finala mică:

18 iulie

Finala mare: