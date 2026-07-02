Potrivit Federației Palestiniene de Fotbal (PFA), sportivul a fost ucis la începutul acestei săptămâni de focurile de armă ale trupelor israeliene. Datele din presa internațională arată că fotbalistul în vârstă de 32 de ani și-a pierdut viața în localitatea Al-Qarara. Al-Ashqar se căsătorise în urmă cu doar cinci luni, iar soția sa este în prezent însărcinată cu primul copil al cuplului.
Armata israeliană l-a ucis pe portarul palestinian Saleem Al-Ashqar. Sportivul urma să devină tată
Portarul palestinian Saleem Al-Ashqar a murit în Fâșia Gaza, împușcat de forțele israeliene, scrie Aljazeera.
Bilanț grav pentru atleții din regiune
PFA a transmis că Al-Ashqar se numără printre sutele de personalități din sport ucise de la începutul războiului. Peste 1.000 de atleți palestinieni și-au pierdut viața din octombrie 2023 până în prezent.
Dispariția sa a provocat reacții de tristețe din partea familiei, a foștilor colegi de echipă și a comunității fotbalistice internaționale. Miercuri, clubul chilian de fotbal Deportivo Palestino a publicat un mesaj oficial de condoleanțe.
„Deplângem profund moartea tragică a portarului palestinian Saleem Al-Ashqar, în vârstă de 32 de ani. A fost ucis de armata israeliană. Suntem profund întristați de continuarea unor astfel de evenimente. Facem un apel la dreptate și pace”, a transmis gruparea sud-americană.
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