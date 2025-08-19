Peste 400 de personalităţi sportive din Canada au cerut anularea meciului de tenis din Cupa Davis, programat împotriva Israelului în septembrie, din cauza genocidului din Fâşia Gaza.

Printre semnatarii petiţiei se numără alergătorul olimpic de fond Mohammed Ahmed, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021 în proba de 5.000 de metri, şi două membre ale echipei feminine de fotbal a Palestinei, care locuiesc în Canada.

Printre cei care susţin petiţia se mai află intelectualii Naomi Klein şi Avi Lewis, precum şi jurnalişti sportivi, antrenori, sportivi şi cadre universitare, pe lângă trei raportori speciali ai Naţiunilor Unite.

Potrivit Agerpres, semnatarii scrisorii solicită guvernului şi Federaţiei Canadiene de Tenis să anuleze meciul din calificările pentru faza finală, care este prevăzut pe 12 şi 13 septembrie la Halifax, în Canada.

„Israelul își continuă genocidul în Fâșia Gaza“



Scrisoarea precizează că, având în vedere genocidul continuu din Gaza, este ''intolerabil'' ca meciul de calificare să fie permis să continue şi, prin urmare, solicită guvernului canadian să ia măsuri pentru a împiedica sportivii canadieni să concureze împotriva sportivilor israelieni în competiţiile sportive internaţionale.

Deşi Federaţia Canadiană de Tenis a susţinut că meciul de calificare este doar un eveniment sportiv, scrisoarea indică faptul că echipa Canadei ar trebui ''să refuze să legitimeze crimele Israelului'' şi a comparat măsura cu sancţiunile sportive împotriva sportivilor în timpul regimului de apartheid din Africa de Sud.



''Sportul este un spaţiu important pentru construirea sentimentului naţional. Prin urmare, atât în trecut, cât şi în prezent, a jucat un rol esenţial atât în promovarea sentimentelor naţionale legate de genocid, cât şi în generarea sentimentului naţional necesar pentru demontarea statelor de apartheid. În timp ce Israelul îşi continuă genocidul în Fâşia Gaza şi încurajează violenţa coloniştilor în Cisiordania, sancţiunile sportive împotriva acestei naţiuni sunt un instrument fundamental pentru a demonstra dezaprobarea continuă a Canadei faţă de acţiunile israeliene'', se arată în petiţie.

