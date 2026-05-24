Decizia luată de Iran cu trei săptămâni înainte de startul CM 2026

Iranul va avea cantonamentul în oraşul de frontieră mexican Tijuana în timpul Cupei Mondiale, după ce FIFA a aprobat o cerere de mutare a taberei de antrenament din Arizona, a anunţat, sâmbătă, şeful federaţiei iraniene de fotbal, informează Reuters.

"Vom avea baza în tabăra Tijuana, care se află lângă Oceanul Pacific şi la graniţa dintre Mexic şi Statele Unite", a declarat preşedintele federaţiei iraniene de fotbal, Mehdi Taj, într-un videoclip postat pe contul său de socializare Telegram.

Taj a adăugat că mutarea va ajuta la evitarea complicaţiilor legate de vize şi că lotul va putea călători direct în Mexic la bordul zborurilor Iran Air.FIFA nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Iranul va juca primele două meciuri din Grupa G la Los Angeles, împotriva Noii Zeelande pe 15 iunie şi a Belgiei pe 21 iunie, înainte de a înfrunta Egiptul la Seattle pe 26 iunie.

"Distanţa totală dintre noi şi locul de desfăşurare a meciurilor noastre din Los Angeles este de 55 de minute cu avionul", a declarat Taj, adăugând că Tijuana este mai aproape de locurile de desfăşurare a meciurilor decât cantonamentul planificat anterior în Arizona.

Iranul s-a confruntat timp de luni de zile cu incertitudinea privind aranjamentele de călătorie şi securitate pentru Cupa Mondială, care va fi co-găzduită de Statele Unite, Canada şi Mexic.

Oficialii iranieni au declarat luna aceasta că jucătorii şi personalul lor nu au primit încă vizele americane cu mai puţin de o lună înainte de începerea turneului. Taj a declarat că FIFA a fost solicitată pentru garanţii privind vizele, securitatea şi tratamentul aplicat delegaţiei iraniene.

