A venit anunțul mult așteptat în cazul Iranului: "Mă voi ocupa personal!"

Naționala Iranului a obținut calificarea la Cupa Mondială din vară, găzduită de SUA, Canada și Mexic, însă participarea perșilor se află sub semnul întrebării.

Din 28 februarie, Israel și SUA au lansat un atac devastator asupra Iranului, iar de atunci au apărut și numeroase scenarii privind situația naționalei de fotbal.

Gianni Infantino: "Iran va participa la Cupa Mondială. Mă voi ocupa personal"

Deși președintele american Donald Trump avertiza recent naționala Iranului că "nu ar fi deloc potrivit pentru viața și sănătatea lor să meargă la Cupa Mondială", Gianni Infantino, dă asigurări că Iran va participa la turneul final vară.

Președintele FIFA a fost prezent astăzi în Antalya, acolo unde naționala Iranului a învins Costa Rica într-un amical, scor 5-0. Infantino le-a vorbit jucătorilor, iar ulterior a dat din nou asigurări în presă că naționala condusă de Amir Ghalenoei nu va fi înlocuită la turneul final.

"Noi nu ne implicăm în politică pentru că nu suntem politicieni. Misiunea noastră este fotbalul și credem că prin fotbalul putem să unim oamenii. Sunt foarte fericit că naționala Iranului organizează acest cantonament și avem un singur obiectiv în legătură cu această echipă.

Naționala Iranului este calificată la Cupa Mondială și va participa la turneul final. Mă voi ocupa personal pentru a mă asigura că totul decurge cum trebuie", a spus Gianni Infantino, potrivit TMW.

Iran trebuie să joace în SUA meciurile de la Mondial

Având în vedere conflictul existent cu SUA, Federația Iraniană de Fotbal a solicitat să își joace meciurile de la Cupa Mondială în Mexic, însă a fost refuzată.

Astfel, Iranul ar trebui să joace toate meciurile în SUA, conform programului inițial, care arată astfel:

  • 15 iunie (Los Angeles): Iran – Noua Zeelandă
  • 21 iunie (Los Angeles): Belgia – Iran
  • 26 iunie (Seattle): Iran – Egipt
