„Allahu Akbar“: țara islamică de 46 de milioane de oameni care poate completa tabloul Cupei Mondiale

Un adevărat maraton fotbalistic! Așa poate fi descrisă campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2026, un turneu final care adună 48 de echipe la start, în premieră.

În momentul tragerii la sorți a grupelor, pe 5 decembrie, tabloul competiției avea doar 42 de echipe: gazdele Canada, Mexic, SUA, plus 39 de naționale care obținuseră biletele prin intermediul preliminariilor. Diseară, după meciurile decisive de baraj, vom avea numele tuturor reprezentantelor turneului final: 48 din 48.

Bolivia – Irak va stabili ultima echipă calificată la Cupa Mondială din 2026

„Finalele“ pentru CM 2026 se vor juca, diseară, cu începere de la ora 21:45. Atunci, sunt programate cele patru confruntări din zona UEFA:

*Bosnia – Italia

*Cehia – Danemarca

*Kosovo – Turcia

*Suedia – Polonia

Apoi, de la miezul nopții, e programat primul baraj intercontinental, la Guadalupe (Mexic): RD Congo – Jamaica. Iar ultima partidă, care va încheia lista echipelor calificate la CM 2026, va începe miercuri dimineață, de la ora 06:00, ora României. Pentru că atunci va începe partida Irak – Bolivia, tot la Guadalupe.

Dacă reprezentativa sud-americană are trei prezențe la turneele finale din 1930, 1950 și 1994, în schimb, Irakul n-a mai fost la un Mondial din... 1986. Arabii au bifat atunci singura lor prezență la sărbătoarea fotbalului internațional. La turneul final din Mexic, irakienii au pierdut, pe rând, cu Paraguay (0-1), Belgia (1-2) și Mexic (0-1).