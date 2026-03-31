„Allahu Akbar“: țara islamică de 46 de milioane de oameni care poate completa tabloul Cupei Mondiale

Amir Kiarash
Guadalupe (Mexic) va găzdui ultimul baraj de calificare pentru CM 2026 (11 iunie – 19 iulie).

Un adevărat maraton fotbalistic! Așa poate fi descrisă campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2026, un turneu final care adună 48 de echipe la start, în premieră.

În momentul tragerii la sorți a grupelor, pe 5 decembrie, tabloul competiției avea doar 42 de echipe: gazdele Canada, Mexic, SUA, plus 39 de naționale care obținuseră biletele prin intermediul preliminariilor. Diseară, după meciurile decisive de baraj, vom avea numele tuturor reprezentantelor turneului final: 48 din 48.

Bolivia – Irak va stabili ultima echipă calificată la Cupa Mondială din 2026

Finalele“ pentru CM 2026 se vor juca, diseară, cu începere de la ora 21:45. Atunci, sunt programate cele patru confruntări din zona UEFA:

*Bosnia – Italia

*Cehia – Danemarca

*Kosovo – Turcia

*Suedia – Polonia

Apoi, de la miezul nopții, e programat primul baraj intercontinental, la Guadalupe (Mexic): RD Congo – Jamaica. Iar ultima partidă, care va încheia lista echipelor calificate la CM 2026, va începe miercuri dimineață, de la ora 06:00, ora României. Pentru că atunci va începe partida Irak – Bolivia, tot la Guadalupe.

Dacă reprezentativa sud-americană are trei prezențe la turneele finale din 1930, 1950 și 1994, în schimb, Irakul n-a mai fost la un Mondial din... 1986. Arabii au bifat atunci singura lor prezență la sărbătoarea fotbalului internațional. La turneul final din Mexic, irakienii au pierdut, pe rând, cu Paraguay (0-1), Belgia (1-2) și Mexic (0-1). 

Ca o ironie a sorții, la ultima participare a Irakului la un Mondial, în zona Golfului Persic era în desfășurare un alt război sângeros, exact ca acum, când Israel și Statele Unite au atacat Iranul. Puțini își amintesc acum însă, în perioada 1980 – 1988, Irak a invadat Iranul, iar de aici a început un conflict la finalul căruia peste un milion de oameni și-au pierdut viețile.

Cu un steag pe care scrie „Allahu Akbar“ (n.r. – Dumnezeu e mare), naționala Irakului speră acum să aibă parte de o atingere divină, în tentativa ei de a obține calificarea la al doilea Mondial din istoria ei. O asemenea performanță, dacă va fi atinsă, va declanșa fiesta într-o țară de 46 de milioane de oameni, într-un moment în care Orientul Mijlociu traversează o perioadă îngrozitoare.

De remarcat că în lotul Irakului, alcătuit de selecționerul Graham Arnold (Australia), sunt nouă jucători care evoluează în Europa.

Doi tați și fiii lor adolescenți au murit în tragedia de pe șosea, în Cluj. Un băiat urma să aibă majoratul în curând
Aproape de cel mai negru scenariu! Pe ce loc a căzut naționala României în clasamentul FIFA după eșecul cu Turcia
Mii de dolari pentru cel mai ieftin bilet la Cupa Mondială. Plângere oficială împotriva FIFA
Israel, sancționată de FIFA după conflictul din Fâșia Gaza! Decizia luată de forul mondial
Chemat în premieră la națională, a primit o ofertă de nerefuzat din străinătate
Constantin Popovici și Cătălin Preda, pregătiți să lupte pentru titlu în noul sezon din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Calendar + Ce spun cei doi români
România U18 - Danemarca U18, final HORROR de repriză în meciul DECISIV pentru naționala lui Ion Marin!
Elveția U20 - România U20 ACUM! Miza: prima victorie a tricolorilor în ultimul meci din U20 Elite League
Fiul nelegitim al lui Arnold Schwarzenegger a debutat în culturism! Este ”dublura” starului austriac
50.000.000€ pentru Radu Drăgușin: ”Ne-a sunat cineva”

FCSB umple conturile unei echipe din Superligă: ”Credeți-mă!”

Real Madrid, gata să îl transfere pe campionul mondial! A recunoscut că și-ar dori să ajungă pe ”Bernabeu”

Cel mai dorit atacant din Europa: Barcelona, PSG și Milan fac licitație!

OUT! Pleacă de la Manchester City și „e disperat” să joace pentru Barcelona

Gigi Becali spune cine va fi căpitanul României în mandatul noului selecționer: "Ar fi rușinos să nu-i dea banderola!"

Chemat în premieră la națională, a primit o ofertă de nerefuzat din străinătate
Așteptat la Tottenham, De Zerbi a luat o decizie neașteptată
Trei jucători care vor fi puncte fixe în echipa selecționerului Gică Hagi. Fotbalistul cu 470 de meciuri în Liga 1, reacție pentru Sport.ro: "Pe ei mizez!"
Fiul nelegitim al lui Arnold Schwarzenegger a debutat în culturism! Este ”dublura” starului austriac
Elveția U20 - România U20 ACUM! Miza: prima victorie a tricolorilor în ultimul meci din U20 Elite League
A fost eliminat pentru o bucurie aparte, apoi a urmat dezastrul pentru echipa sa, în ultimele două minute de prelungiri
O națională venită la Cupa Mondială a distrus hotelul unde era cazată și un jucător e acuzat de agresiune sexuală
Cea mai ciudată campioană din lume: nou-promovata dintr-un oraș cu 5.000 de oameni și cu golgheterul găsit pe Facebook
Imaginile durerii! A ratat ireal pentru Brazilia și a izbucnit în plâns când a fost schimbat! Când a dat ultimul gol la națională
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA după EURO 2024
Primele orașe din ţară care au interzis sălile de jocuri de noroc. Autorităţile locale nu vor mai da avize de funcţionare

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Doi tați și fiii lor adolescenți au murit în tragedia de pe șosea, în Cluj. Un băiat urma să aibă majoratul în curând

Un animal dispărut din România de 200 de ani, filmat pe un câmp din Alba. Specialiștii încearcă să afle de unde a venit

