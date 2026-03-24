Cel mai ieftin tichet a ajuns să coste peste 4.000 de dolari. Federația Europeană a Suporterilor (FSE), în colaborare cu asociația Euroconsumers, a trimis o sesizare oficială către forul european, acuzând asociația mondială de fotbal de abuz de poziție dominantă. Nemulțumirea principală a fanilor este legată de costurile de acces la turneul final din această vară.

Tichetele de intrare pornesc în prezent de la 4.185 de dolari, echivalentul a 3.609 euro, o sumă de șapte ori mai mare comparativ cu ediția precedentă din Qatar, din 2022. Pe lângă prețurile de bază foarte ridicate, fanii mai sunt taxați și cu un comision de 15% în cazul potențialei revânzări a biletelor.

Reprezentanții suporterilor au transmis un punct de vedere ferm, solicitând intervenția urgentă a autorităților.

„FIFA și-a folosit monopolul asupra biletelor pentru Cupa Mondială pentru a impune fanilor condiții care nu ar fi niciodată acceptabile pe o piață competitivă. Solicităm Comisiei Europene să ordone FIFA să abandoneze tarifarea dinamică, să înghețe prețurile la nivelurile anunțate în decembrie pentru următoarea fază de vânzare, din luna aprilie, și să publice cu cel puțin 48 de ore înainte numărul de bilete rămase la fiecare categorie”, au transmis reprezentanții suporterilor.

Lipsă de transparență

Pe lângă bariera financiară, organizațiile au detaliat și o serie de probleme legate de transparența procesului de achiziție.

„Am identificat șase abuzuri specifice, începând cu prețuri exorbitante, mai mari decât la edițiile anterioare și care depășesc propriile estimări ale FIFA. Reclamăm publicitatea momeală pentru un bilet de 60 de dolari pentru faza grupelor, care a fost practic epuizat înainte de deschiderea vânzărilor pentru publicul larg, precum și o tarifare dinamică necontrolată. Regulile de vânzare sunt opace, deoarece amplasarea locurilor, configurația stadioanelor și chiar echipele care joacă nu sunt garantate în momentul achiziției, fiind utilizate tehnici de vânzare sub presiune”, mai susțin reprezentanții fanilor.