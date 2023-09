Imaginile durerii! A ratat ireal pentru Brazilia și a izbucnit în plâns când a fost schimbat! Când a dat ultimul gol la națională 

Naționala Braziliei a defilat în duelul cu Bolivia, datorită 'dublelor' lui Neymar și Rodrygo, dar și golului marcat de Raphinha. Scorul ar fi putut avea proporții mai mari, însă Neymar a ratat și un penalty, iar Richarlison a avut o mare ratare din fața porții.

Fotbalistul transferat de Tottenham în 2022 nu trece prin cele mai bune momente ale carierei, atât la club, cât și la echipa națională. Brazilianul are doar 4 goluri și 4 assist-uri în 40 de meciuri jucate pentru Spurs, iar forma de la națională e și mai îngrijorătoare.

Richarlison a marcat ultimul său gol pentru Brazilia în urmă cu nouă luni, la Campionatul Mondial din Qatar, în meciul cu Coreea de Sud, scor 4-1. De atunci, a înscris doar două goluri în meciurile oficiale jucate pentru Tottenham, unul singur în acest sezon.

Jucătorul a fost schimbat în minutul 71, iar în momentul în care s-a așezat pe banca de rezerve a fost surprins izbucnind în plâns, vizibil afectat de situația prin care trece.

Richarlison was in tears on the bench for Brazil after missing a huge chance against Bolivia before being substituted ????❌

Despite winning the game 5-1, his emotions clearly got the better of him as his frustrating form in front of goal continues ???? pic.twitter.com/re7zhgxAwQ