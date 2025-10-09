Selecţionata Insulelor Capului Verde a ratat prima sa şansă de a se califica la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce a terminat la egalitate cu Libia, 3-3, miercuri, la Tripoli, în penultima etapă a preliminariilor africane.

''Rechinii albaştri'' au fost conduşi cu 1-0 şi 3-1, dar au reuşit să revină şi să obţină un punct, insuficient însă pentru a le asigura calificarea.

Capul Verde, cu Joao Paulo (Oțelul Galați) titular și Willy Semedo (ex-Poli Iași) marcator, aproape de Mondial



Într-un meci în care Joao Paulo (Oţelul Galaţi) a evoluat 64 de minute la echipa din arhipelag, gazdele au deschis scorul în primul minut de joc, prin autogolul lui Roberto Lopes.

Telmo Arcanjo (29) a egalat, dar libienii au mai punctat de două ori, prin Ezoo El Mariamy (42) şi Mahmoud Eltaib Muftah Al Shalwi (48).

Sidny Cabral (76) şi Willy Semedo (82, ex-Poli Iași, acum la Omonia Nicosia) au marcat pentru oaspeţi, în ultima parte a meciului.

Echipa din Capul Verde poate obţine o calificare istorică dacă o va învinge pe modesta Eswatini (fosta Swaziland) în ultima etapă.

