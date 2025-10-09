VIDEO Africanii din Superligă, gata pentru Campionatul Mondial din 2026! Ce au făcut în preliminarii

Africanii din Superligă, gata pentru Campionatul Mondial din 2026! Ce au făcut &icirc;n preliminarii CM 2026
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Internaționalii de la echipele românești au evoluat ieri în meciurile din calificări.

TAGS:
Devis EpassyWilly SemedoCM 2026Dinamojoao paulo
Din articol

Selecţionata Insulelor Capului Verde a ratat prima sa şansă de a se califica la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce a terminat la egalitate cu Libia, 3-3, miercuri, la Tripoli, în penultima etapă a preliminariilor africane.

''Rechinii albaştri'' au fost conduşi cu 1-0 şi 3-1, dar au reuşit să revină şi să obţină un punct, insuficient însă pentru a le asigura calificarea.

Capul Verde, cu Joao Paulo (Oțelul Galați) titular și Willy Semedo (ex-Poli Iași) marcator, aproape de Mondial

Într-un meci în care Joao Paulo (Oţelul Galaţi) a evoluat 64 de minute la echipa din arhipelag, gazdele au deschis scorul în primul minut de joc, prin autogolul lui Roberto Lopes.

Telmo Arcanjo (29) a egalat, dar libienii au mai punctat de două ori, prin Ezoo El Mariamy (42) şi Mahmoud Eltaib Muftah Al Shalwi (48).

Sidny Cabral (76) şi Willy Semedo (82, ex-Poli Iași, acum la Omonia Nicosia) au marcat pentru oaspeţi, în ultima parte a meciului.

Echipa din Capul Verde poate obţine o calificare istorică dacă o va învinge pe modesta Eswatini (fosta Swaziland) în ultima etapă.

Camerun, cu Devis Epassy (Dinamo) rezerva lui Andre Onana, rămâne în cursa pentru turneul final

Selecţionata Camerunului a învins Mauritius în deplasare cu 2-0, prin golurile reuşite de Nicolas Moumi Ngamaleu (57) şi Bryan Mbeumo (90+2), astfel că ''leii neîmblânziţi'' rămân în cursă, urmând să joace acasă cu Angola în ultimul lor meci din grupă.

Portarul camerunez Devis Epassy (Dinamo Bucureşti) (foto) a fost rezerva lui Andre Onana în meciul de miercuri.

Selecţionata Egiptului a obţinut biletul pentru CM 2026 după 3-0 cu Djibouti, iar Ghana este şi ea foarte aproape de calificare, după victoria cu 5-0 din Republica Centrafricană.

19 echipe deja calificate la Mondial

Până acum sunt cunoscute 19 echipe din cele 48 care vor participa la CM 2026, incluzând şi cele trei gazde - SUA, Mexic, Canada:

CONMEBOL (America de Sud): Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia;

CAF (Africa): Maroc, Tunisia, Egipt;

AFC (Asia): Japonia, Iran, Uzbekistan, Coreea de Sud, Iordania, Australia;

OFC (Oceania): Noua Zeelandă.

Rezultatele de miercuri și clasamentele din preliminariile CM 2026 africane 

Grupa A

Djibouti - Egipt 0-3

Sierra Leone - Burkina Faso 0-1

Etiopia - Guineea-Bissau 1-0

Clasament:

1. Egipt 23 puncte

2. Burkina Faso 18

3. Sierra Leone 12

4. Guineea-Bissau 10

5. Etiopia 9

6. Djibouti 1

Grupa D

Insulele Mauritius - Camerun 0-2

Libia - Insulele Capului Verde 3-3

Eswatini - Angola 2-2

Clasament:

1. Insulele Capului Verde 20 puncte

2. Camerun 18

3. Libia 15

4. Angola 11

5. Mauritius 5

6. Eswatini 3

Grupa E

Tanzania - Zambia 0-1

Niger - Congo 3-1

Clasament:

1. Maroc 21 puncte

2. Niger 12

3. Tanzania 10

4. Zambia 9

5. Congo 1

Grupa I

Ciad - Mali 0-2

Republica Centrafricană - Ghana 0-5

Comore - Madagascar 1-2

Clasament:

1. Ghana 22 puncte

2. Madagascar 19

3. Mali 15

4. Comore 15

5. Rep. Centrafricană 5

6. Ciad 1

* Câştigătoarele grupelor se califică direct la Cupa Mondială 2026, iar cele mai bune patru echipe de pe locurile secunde vor disputa baraje, scrie Agerpres, o singură echipă urmând să obţină dreptul de a evolua la turneul de baraj intercontinental.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. &bdquo;Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Nikita Stoinov, fundașul central al lui Dinamo, desemnat jucătorul meciului la debutul Israelului &icirc;n preliminarii!
Nikita Stoinov, fundașul central al lui Dinamo, desemnat jucătorul meciului la debutul Israelului în preliminarii!
ULTIMELE STIRI
&rdquo;Poate fi ofertat de ei!&rdquo; Alanyaspor, doar o &rdquo;stație&rdquo; pentru Ianis Hagi &icirc;n drumul spre un colos?!
”Poate fi ofertat de ei!” Alanyaspor, doar o ”stație” pentru Ianis Hagi în drumul spre un colos?!
Irina Begu, retragere temporară din tenis: anunțul făcut de campioana turneului de la Iași
Irina Begu, retragere temporară din tenis: anunțul făcut de campioana turneului de la Iași
Olanda și Croația joacă astăzi &icirc;n preliminariile CM 2026! Toate meciurile pot fi urmărite pe Sport.ro
Olanda și Croația joacă astăzi în preliminariile CM 2026! Toate meciurile pot fi urmărite pe Sport.ro
Veteranul lui Inter, verdict pentru Cristi Chivu: &rdquo;Ne &icirc;ncurcă pe toți!&rdquo;
Veteranul lui Inter, verdict pentru Cristi Chivu: ”Ne încurcă pe toți!”
Cipru - Bosnia și Austria - San Marino &icirc;n grupa Rom&acirc;niei din preliminariile CM 2026, de la 21:45! Ce rezultate ne avantajează
Cipru - Bosnia și Austria - San Marino în grupa României din preliminariile CM 2026, de la 21:45! Ce rezultate ne avantajează
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Moldova, conferință cu sc&acirc;ntei la București: C&acirc;nd aveți de g&acirc;nd să vă cereți scuze?

Moldova, conferință cu scântei la București: "Când aveți de gând să vă cereți scuze?"

Gigi Becali a făcut praf un antrenor din Superligă: &rdquo;Falsitatea omului mă deranjează. Nu va mai fi niciodată la FCSB!&rdquo;

Gigi Becali a făcut praf un antrenor din Superligă: ”Falsitatea omului mă deranjează. Nu va mai fi niciodată la FCSB!”

Lisav Eissat, noul internațional rom&acirc;n, ofertă din Superliga: Vă spun &icirc;n premieră!

Lisav Eissat, noul internațional român, ofertă din Superliga: "Vă spun în premieră!"

Ce lovitură pentru Rom&acirc;nia! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă

Ce lovitură pentru România! Guvernul Bolojan naturalizează o sportivă uriașă

Se pregătește un puci &icirc;n Superliga! Vestiarul fierbe și &icirc;l contestă pe antrenor

Se pregătește un puci în Superliga! Vestiarul fierbe și îl contestă pe antrenor

&rdquo;I-ați &icirc;nchis ușa lui Politic sau poate să revină?&rdquo; Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric

”I-ați închis ușa lui Politic sau poate să revină?” Conducerea lui Dinamo, răspuns categoric



Recomandarile redactiei
&rdquo;Poate fi ofertat de ei!&rdquo; Alanyaspor, doar o &rdquo;stație&rdquo; pentru Ianis Hagi &icirc;n drumul spre un colos?!
”Poate fi ofertat de ei!” Alanyaspor, doar o ”stație” pentru Ianis Hagi în drumul spre un colos?!
Irina Begu, retragere temporară din tenis: anunțul făcut de campioana turneului de la Iași
Irina Begu, retragere temporară din tenis: anunțul făcut de campioana turneului de la Iași
Veteranul lui Inter, verdict pentru Cristi Chivu: &rdquo;Ne &icirc;ncurcă pe toți!&rdquo;
Veteranul lui Inter, verdict pentru Cristi Chivu: ”Ne încurcă pe toți!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: &rdquo;Este prima noastră variantă!&rdquo;
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Starul lui Real Madrid a fost prins cu altă femeie și și-a cerut iertare public: &rdquo;Nu mă reprezintă asta!&rdquo;
Starul lui Real Madrid a fost prins cu altă femeie și și-a cerut iertare public: ”Nu mă reprezintă asta!”
Alte subiecte de interes
Un titular de la Dinamo ratează meciul cu Petrolul dintr-un motiv incredibil! Boala copilăriei care l-a scos din cărți
Un titular de la Dinamo ratează meciul cu Petrolul dintr-un motiv incredibil! Boala copilăriei care l-a scos din cărți
Dinamo - FCSB 4-3 I Ce scriu israelienii după debutul perfect al lui Nikita Stoinov, puștiul de 19 ani convocat la naționala de seniori
Dinamo - FCSB 4-3 I Ce scriu israelienii după debutul perfect al lui Nikita Stoinov, puștiul de 19 ani convocat la naționala de seniori
Echipa-minune care s-a calificat &icirc;n sferturile Cupei Africii pe Națiuni!
Echipa-minune care s-a calificat în sferturile Cupei Africii pe Națiuni!
Fotbaliștii din Rom&acirc;nia fac legea la Cupa Africii! Capul Verde și Guineea Ecuatorială sunt marile surprize ale competiției
Fotbaliștii din România fac legea la Cupa Africii! Capul Verde și Guineea Ecuatorială sunt marile surprize ale competiției
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după Rom&acirc;nia - Kosovo: E vorba de fairplay aici!
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru Rom&acirc;nia după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
CITESTE SI
O șefă ANM explică de ce a fost necesar codul roșu de ploi pentru București. &Icirc;n 20 de ore a plouat c&acirc;t pentru o lună

stirileprotv O șefă ANM explică de ce a fost necesar codul roșu de ploi pentru București. În 20 de ore a plouat cât pentru o lună

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Reducerea numărului de parlamentari st&acirc;rnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția

stirileprotv Reducerea numărului de parlamentari stârnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția

C&acirc;știgătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice

stirileprotv Câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie 2025. Cum poate schimba lumea descoperirea materialelor metal-organice

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(EN) UFC Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!