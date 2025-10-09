Selecţionata Insulelor Capului Verde a ratat prima sa şansă de a se califica la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce a terminat la egalitate cu Libia, 3-3, miercuri, la Tripoli, în penultima etapă a preliminariilor africane.
''Rechinii albaştri'' au fost conduşi cu 1-0 şi 3-1, dar au reuşit să revină şi să obţină un punct, insuficient însă pentru a le asigura calificarea.
Capul Verde, cu Joao Paulo (Oțelul Galați) titular și Willy Semedo (ex-Poli Iași) marcator, aproape de Mondial
Într-un meci în care Joao Paulo (Oţelul Galaţi) a evoluat 64 de minute la echipa din arhipelag, gazdele au deschis scorul în primul minut de joc, prin autogolul lui Roberto Lopes.
Telmo Arcanjo (29) a egalat, dar libienii au mai punctat de două ori, prin Ezoo El Mariamy (42) şi Mahmoud Eltaib Muftah Al Shalwi (48).
Sidny Cabral (76) şi Willy Semedo (82, ex-Poli Iași, acum la Omonia Nicosia) au marcat pentru oaspeţi, în ultima parte a meciului.
Echipa din Capul Verde poate obţine o calificare istorică dacă o va învinge pe modesta Eswatini (fosta Swaziland) în ultima etapă.
Camerun, cu Devis Epassy (Dinamo) rezerva lui Andre Onana, rămâne în cursa pentru turneul final
Selecţionata Camerunului a învins Mauritius în deplasare cu 2-0, prin golurile reuşite de Nicolas Moumi Ngamaleu (57) şi Bryan Mbeumo (90+2), astfel că ''leii neîmblânziţi'' rămân în cursă, urmând să joace acasă cu Angola în ultimul lor meci din grupă.
Portarul camerunez Devis Epassy (Dinamo Bucureşti) (foto) a fost rezerva lui Andre Onana în meciul de miercuri.
Selecţionata Egiptului a obţinut biletul pentru CM 2026 după 3-0 cu Djibouti, iar Ghana este şi ea foarte aproape de calificare, după victoria cu 5-0 din Republica Centrafricană.
19 echipe deja calificate la Mondial
Până acum sunt cunoscute 19 echipe din cele 48 care vor participa la CM 2026, incluzând şi cele trei gazde - SUA, Mexic, Canada:
CONMEBOL (America de Sud): Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia;
CAF (Africa): Maroc, Tunisia, Egipt;
AFC (Asia): Japonia, Iran, Uzbekistan, Coreea de Sud, Iordania, Australia;
OFC (Oceania): Noua Zeelandă.
Rezultatele de miercuri și clasamentele din preliminariile CM 2026 africane
Grupa A
Djibouti - Egipt 0-3
Sierra Leone - Burkina Faso 0-1
Etiopia - Guineea-Bissau 1-0
Clasament:
1. Egipt 23 puncte
2. Burkina Faso 18
3. Sierra Leone 12
4. Guineea-Bissau 10
5. Etiopia 9
6. Djibouti 1
Grupa D
Insulele Mauritius - Camerun 0-2
Libia - Insulele Capului Verde 3-3
Eswatini - Angola 2-2
Clasament:
1. Insulele Capului Verde 20 puncte
2. Camerun 18
3. Libia 15
4. Angola 11
5. Mauritius 5
6. Eswatini 3
Grupa E
Tanzania - Zambia 0-1
Niger - Congo 3-1
Clasament:
1. Maroc 21 puncte
2. Niger 12
3. Tanzania 10
4. Zambia 9
5. Congo 1
Grupa I
Ciad - Mali 0-2
Republica Centrafricană - Ghana 0-5
Comore - Madagascar 1-2
Clasament:
1. Ghana 22 puncte
2. Madagascar 19
3. Mali 15
4. Comore 15
5. Rep. Centrafricană 5
6. Ciad 1
* Câştigătoarele grupelor se califică direct la Cupa Mondială 2026, iar cele mai bune patru echipe de pe locurile secunde vor disputa baraje, scrie Agerpres, o singură echipă urmând să obţină dreptul de a evolua la turneul de baraj intercontinental.