de Ionuț AXINESCU

Leo Messi a deschis scorul, din penalty, în minutul 43, iar Julián Álvarez a semnat celelalte două reușite ale partidei. Jucătorul lui City a punctat în minutele 39 și 69, ultimul gol după o acțiune extraordinară a lui Messi, care l-a amețit pe Josko Gvardiol.

Messi, imediat după joc: „Argentina e iar în finală, bucurați-vă!”

Imediat după joc, Messi a apărut la interviu extrem de emoționat de ceea ce a realizat echipa sa și de atmosfera creată de fanii argentinieni. „Mi-au trecut multe lucruri prin cap. A fost totul incredibil pe parcursul acestui Mondial și acum suntem acolo unde ne-am dorit de la început: să jucăm ultimul meci al turneului.

Știam că nu suntem printre marile favorite aici, dar știam și că nu vom face cadouri nimănui. Tot ce-am realizat a fost pe merit, meci după meci”, a declarat căpitanul Argentinei.

Întrebat dacă acesta e cel mai bun Mondial al său, fotbalistul lui PSG a recunoscut că s-a simțit excelent în Qatar, chiar dacă debutul a fost dificil, cu un eșec în fața Arabiei Saudite.

„Mă bucur că am ajuns aici, m-am simțit bine pe tot parcursul turneului. Am început cu un eșec, dar le-am cerut oamenilor să aibă încredere în noi, pentru că știam ce putem și cine suntem. Grupul ăsta este o nebunie și uite că am făcut-o. Argentina este iar într-o finală de Mondial. Bucurați-vă de toate astea!”, a mai zis Leo Messi.

Întrebat despre finala de duminică, argentinianul a promis că echipa lui va da totul pe teren. „O să dăm absolut tot ca să câștigăm Cupa Mondială. Dar până atunci, haideți să ne bucurăm de acest moment grandios”, a răspuns Messi.

Leo Messi, nota 10 pentru evoluția din meciul cu Croația

Căpitanul sud-americanilor a primit nota 10 în Diario Olé, cel mai prestigios ziar din Argentina, pentru prestația de gală din meciul cu Croația.

„E imposibil să vezi un Messi mai bun ca azi. Magie pură, legendă vie, un Mondial enorm. A executat excelent penalty-ul de 1-0, puternic și sus, cât să nu-i dea nicio șansă portarului. Și un assist extraordinar pentru Julián, după ce l-a amețit complet pe Gvardiol.

A mai avut, pe deasupra, încă două ocazii de a marca. A fost maradonian azi, chiar dacă a jucat cu o mică accidentare. L-a depășit pe Bati (n.r. - Batistuta) la goluri înscrise la Mondial și a devenit jucătorul cu cele mai multe apariții la Cupa Mondială, alături de Lothar Matthaus”, a scris Diario Olé, care i-a acordat tot nota 10 și lui Julián Álvarez.