Lionel Messi, cu gol și assist, și Julian Alvarez, cu penalty obținut și o reușită splendidă, au strălucit pentru Argentina, care s-a calificat pentru a șasea oară în finala unei Cupe Mondiale, după edițiile din 1930, 1978, 1986, 1990 și 2014.

După fluierul final, jucătorii Argentinei, cu Lionel Messi în frunte, au mers în fața uneia dintre peluze și au cântat alături de suporterii echipei naționale.

În finala mare a Cupei Mondiale, Argentina va înfrunta câștigătoarea din partida Franța - Maroc. Ultimul act este programat duminică, de la ora 17:00.

