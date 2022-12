Zlatko Dalic, un adevărat gentleman! Ce a spus antrenorul Croației după semifinala cu Argentina 

Croația a jucat de la egal cu Argentina doar în primele 30 de minute, apoi a cedat și mental, și fizic. Selecționerul Croației, Zlatko Dalic, antrenorul care a dus echipa lui Luka Modric până în finala de acum patru ani, a avut un discurs elegant, potrivit presei din țara sa.

"În primul rând, felicit Argentina pentru victorie și calificare în finală, trebuie doar să ne unim, să ținem capul sus și să luptăm pentru locul trei.

Am jucat bine o jumătate de oră, am păstrat posesia. Dar apoi am cedat treptat. Uneori norocul e de partea ta, alteori nu. Nu prea avem de ce să ne plângem, să mergem mai departe", a spus Zlatko Dalić la HTV, după ce a pierdut cu Argentina (3-0) în semifinalele Cupei Mondiale.

"Drumul nostru la acest turneu nu s-a încheiat. Din păcate, nu vom mai juca o finală, dar sâmbătă ne vom lupta pentru locul trei. Așa că să repetăm ​​medaliile de bronz din 1998!", a mai spus Dalic.

În finala mare a Cupei Mondiale, Argentina va înfrunta câștigătoarea din partida Franța - Maroc. Ultimul act este programat duminică, de la ora 17:00.

Argentina - Croația 3-0

ARGENTINA: E. Martinez – Molina (Foyth 86), Romero, Otamendi, Tagliafico - De Paul (Palacios 74), E. Fernandez, Paredes (Lisandro Martinez 62), Mac Allister (Correa 86) - Messi, Julian Alvarez (Dybala 74).SELECŢIONER: Lionel Scaloni

CROAŢIA: Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa (Orsic 46) – Modric (Majer 81), Brozovic (Petkovic 50), Kovacic – Pasalic (Vlasic 46), Kramaric (Livaja 72), Perisic. SELECŢIONER: Zlatko Dalic

Cartonaşe galbene:Romero 68, Otamendi 71 / Livakovic 32, Kovacic 32

Cartonaş roşu: Mario Mandzukic (antrenor – Croaţia) min. 35

Arbitru: Daniele Orsato (Italia)