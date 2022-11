de Ionuț Axinescu

Înaintea înfruntării, americanii au încins și mai mult spiritele, după ce Federația de la Chicago a publicat pe Twitter un clasament în care steagul Iranului era incomplet, fără emblema republicii islamice. Perșii au cerut, prin vocea presei de stat de la Teheran, excluderea SUA din competiție și suspendarea echipei pentru minimum zece meciuri.

Scandalul a venit după un alt moment tensionat. Jürgen Klinsmann, fost fotbalist și cetățean american, a făcut o remarcă nepotrivită la BBC, unde a spus că Iranul are „cultura de a juca murdar”.

Iran vs. SUA: „Suntem solidari cu copiii care mor de la împușcăturile din școli”

La conferința de presă dinaintea meciului care va avea loc pe stadionul Al Thumama, din Doha, selecționerul portughez Carlos Queiroz (69 de ani) a turnat și el „gaz pe foc”. Întrebat despre comportamentul Federației din SUA, tehnicianul Iranului a vorbit fără reținere despre problemele sociale din America.

„Am zis mereu că suntem solidari cu toate cauzele umanitare. Suntem solidari cu problemele din toată lumea. Dacă e vorba despre drepturile omului, rasism sau copiii care mor din cauza împușcăturilor din școli, suntem solidari cu toate. Dar misiunea noastră e să aducem un zâmbet pentru 90 de minute”, a declarat Queiroz.

Discursul antrenorului i-a făcut pe jurnaliștii iranieni să-l aplaude la finalul conferinței de presă. Doar în 2022, în Statele Unite au avut loc 46 de cazuri de împușcături în școli.

De-a lungul turneului, antrenorul selecționatei din Iran s-a remarcat prin răspunsurile tăioase de fiecare dată când a fost întrebat de situația politică din țara echipei pe care o pregătește.

Carlos Queiroz și contrele sale cu jurnaliștii: „De ce nu te duci să-l întrebi pe Southgate?”

În urmă cu câteva zile, Carlos Queiroz a intervenit când jurnalista BBC, Shaimaa Khalil, l-a întrebat pe jucătorul Mehdi Taremi despre protestele din Iran.

„Te întreb un lucru. De ce nu îi întrebi pe ceilalți antrenori despre alte culturi? Așa ar fi corect. De ce nu-l întrebi pe Southgate: ‘Ce crezi despre faptul că Anglia și SUA au plecat din Afghanistan și au lăsat singure toate femeile?”.

La începutul turneului, tehnicianul lusitan a avut o replică și pentru un jurnalist de la Sky, care l-a chestionat cu privire la drepturile femeilor din Iran. Queiroz a contraatacat: „Cât mă plătești ca să răspund la această întrebare? Vorbește cu șeful tău și până la finalul Mondialului pot să-ți dau un răspuns, dacă faceți o ofertă bună”.

La final, i-a transmis reporterului să se gândească la problemele cu imigrația din Marea Britanie.

Înainte de „meciul secolului”, dintre Iran și SUA, asiaticii ocupă locul al doilea în grupa B, cu trei puncte. Americanii au două, într-o serie condusă de Anglia, cu patru. Țara Galilor are doar un punct și șanse minime să prindă un loc în optimi.

Pentru a merge mai departe, SUA are nevoie de victorie, în timp ce Iran ar putea merge mai departe și cu un egal, dacă Țara Galilor nu învinge Anglia.