Partida va avea loc marți (29 noiembrie), de la ora 21:00, în paralel cu meciul Țara Galilor - Anglia.

Cele două reprezentative națioanle sunt despărțite de doar un punct, iar câștigătoarea se califică în faza eliminatorie. În cazul unui rezultat de egalitate combinat cu o victorie a Angliei, Iran termină pe locul doi în grupă.

La conferința de presă a reprezentativei SUA premergătoare confruntării de marți au fost prezenți Walker Zimmerman și Tim Ream și, potrivit informațiilor apărute pe rețelele de socializare, din partea jurnaliștilor iranieni nu ar fi fost acceptată decât o singură întrebare.

"You should respect international media, this is World Cup this is not MLS Cup."

USA's press conference comes to an abrupt end after only one question was allowed by an Iranian journalist