Chiar dacă președintele FIFA, Gianni Infantino, a asigurat faptul că „toată lumea este binevenită”, atunci când a venit vorba despre drepturile LGBTQ+ la Campionatul Mondial organizat în Qatar (DETALII AICI), pentru un american pare că nu s-au respectat vorbele oficialului elvețian.

Grant Wahl, un scriitor american, a încercat să intre pe stadion la meciul dintre Statele Unite ale Americii și Țara Galilor, însă stewarzii nu l-au lăsat să pășească în interior, din cauza faptului că suporterul era îmbrăcat cu un tricou în culorile curcubeului, specifice LGBTQ+.

„Chiar acum: Stewarzii nu m-au lăsat să intru pe stadion la SUA-Wales. 'Trebuie să-ți schimbi tricoul. Nu e permis'”, a scris Grant Wahl pe Twitter.

Just now: Security guard refusing to let me into the stadium for USA-Wales. “You have to change your shirt. It’s not allowed.” pic.twitter.com/TvSGThMYq8