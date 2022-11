Chiar dacă președintele FIFA, Gianni Infantino, a asigurat faptul că „toată lumea este binevenită”, atunci când a venit vorba despre drepturile LGBTQ+ la Campionatul Mondial organizat în Qatar (DETALII AICI), un fan american a avut parte de o surpriză la intrarea în stadion, la meciul dintre SUA și Țara Galilor.

Un doctor qatarez, pe numele său Nayef bin Nahar, a avut o reacție care s-a viralizat într-un timp foarte scurt pe Twitter, legat de fanul american care nu a fost lăsat să intre în stadion din cauza tricoului său.

Grant Wahl, un scriitor american, a încercat să intre pe stadion la meciul dintre Statele Unite ale Americii și Țara Galilor, însă stewarzii nu l-au lăsat să pășească în interior, din cauza faptului că suporterul era îmbrăcat cu un tricou în culorile curcubeului, specifice LGBTQ+.

”În calitate de qatarez, sunt mândru de ceea ce s-a întâmplat. Nu știu când occidentalii vor înțelege că valorile lor nu sunt universale.

Sunt alte culturi cu valori diferite care ar trebui respectate în mod egal. Să nu uităm că Occidentul nu este purtătorul de cuvânt al umanității”, a scris doctorul qatarez pe Twitter.

As a Qatari I’m proud of what happened.

I don’t know when will the westerners realize that their values aren’t universal. There are other cultures with different values that should be equally respected.

Let’s not forget that the West is not the spokesperson for humanity. https://t.co/Oa8zvmk6P7