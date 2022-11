În semn de solidaritate față de iranienii care protestează acasă la adresa regimului de la Teheren, jucătorii din naționala Iranului au rămas tăcuți în timpul intonării imnului.

Protestele, haosul și violența de stradă zguduie Iranul de câteva luni, după ce Mahsa Amini, tânără de 22 de ani, a murit după ce a fost reținută de poliția moravurilor, pentru că nu purta corespunzător hijabul.

Forțele de securitate au declanșat un răspuns violent, motiv pentru care iranienii care privesc la televizor Campionatul Mondial se tem că jucătorii ar putea fi pedepsiți la revenirea în țară.

„Băieții ăștia riscă enorm! Regimul a emis mandate de arestare pe numele legendelor din fotbal care au vorbit împotriva lui și a încarcerat mai multe actrițe doar pentru că au apărut fără hijab în public. Cum vor fi ei tratați la întoarcerea în țară, pe aeroportul din Teheran”, a fost mesajul lui Daragahi.

Breaking: Iran national football club stand mournfully and refuse to sing national anthem of clerical regime during first match against England at World Cup 2022 in act of protest against Khamenei henchmen’s violence pic.twitter.com/qPmX2hdMKP