Cu nervii la pământ după eșecul care i-a redus șansele echipei sale de a se califica în optimile Cupei Mondiale, Son Heung-min a vrut să părăsească imediat terenul.

Cunoscut drept un tip fair-play, starul lui Tottenham a acceptat inițial să-și salute adversarii, însă apoi a devenit involuntar protagonistul unor imagini bizare.

Cu lacrimile șiroindu-i pe obraz și cu gesturi largi de furie, Son a fost flancat de mai mulți membri ai staff-ului Ghanei, iar unul dintre aceștia n-a pus preț pe suferința sud-coreeanului și și-a făcut un selfie cu jucătorul cotat la 70 milioane de euro.

Ulterior, Paulo Bento, selecționerul Coreei de Sud a vrut să-l consoleze pe Son și a intenționat să-l îmbrățișeze, însă Son l-a respins cu un gest brutal, spre uimirea fostului mijlocaș portughez!

