După victoria cu Mexic, starul argentinian fost surprins de camere descălțându-se, iar în procesul respectiv a atins tricoul pe care l-a primit după meci de la adversari, aflat pe podeaua vestiarului.

Canelo a luat foc și l-a amenințat pe Twitter pe Lionel Messi. Fostul coleg al starului, Kun Aguero, a reacționat pe rețelele social media despre incident, trăgându-l la răspundere pe boxer și evidențiind faptul că în vestiar toate tricourile se aruncă pe joc din cauza transpirației.

La două zile distanță de episod și un val de reacții stârnit în mediul online, Canelo a revenit cu un mesaj pacifist, cerându-și scuze față de superstarul care a câștigat șapte Baloane de Aur în cariera sa de fotbalist profesionist.

„În ultimele zile am fost constrâns de pasiunea și dragostea pe care o port țării mele și am făcut comentarii care au fost nepotrivite, pentru care vreau să-mi cer scuze față de Messi și locuitorii din Argentina. În fiecare zi învățăm ceva nou și acum a fost rândul meu”, a scris Canelo pe Twitter.

Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí.

Alvarez, născut la Guadalajara, multiplu campion mondial la box, a scris pe Twitter: "L-ați văzut pe Messi ștergând pe jos cu tricoul și steagul nostru? Bine ar face să se roage la Dumnezeu să nu îl găsesc. Așa cum eu respect Argentina, și el trebuie să respecte Mexicul! Nu vorbesc despre întreaga țară, ci doar despre acest gest de rahat pe care l-a făcut Messi".

Canelo had some strong words for Messi after seeing his locker room celebration ????

(via @canelo, nicolasotamendi30/IG) pic.twitter.com/emRRHK1nGO