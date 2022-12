Leo Messi a răspuns după ce boxerul Canelo Alvarez l-a amenințat cu bătaia! Ce a spus argentinianul 

Boxerul mexican a răbufnit în momentul în care a văzut niște imagini din vestiarul Argentinei, de la bucuria jucătorilor în urma victoriei obținute. Canelo Alvarez l-a amenințat pe Leo Messi cu bătaia, după ce a avut senzația că fotbalistul a lăsat pe jos tricoul primit de la un jucător de-ai Mexicului, iar apoi l-a călcat în picioare.

În clip, Messi apare atingând involuntar tricoul în timp ce încerca să se descalțe, iar de acolo a pornit scandalul. În apărarea căpitanului Argentinei au sărit foști coechipieri de-ai săi, iar după victoria cu Polonia a fost întrebat despre declarațiile lui Canelo Alvarez, care și-a cerut scuze în urmă cu o zi.

Leo Messi, răspuns tranșant la amenințările boxerului Canelo Alvarez

Leo Messi a vorbit despre amenințările lui Alvarez, punctând că situația a fost o neînțelegere totală. Totodată, căpitanul argentiniani a spus că nu are de ce să își ceară iertare, mai ales în contextul în care nu a arătat lipsă de respect față de mexicani în niciun moment.

„Am văzut ce s-a întâmplat..cred că a fost o neînțelegere. Cei care mă cunosc știu că nu am fost niciodată lipsit de respect față de nimeni. Face parte din ceea ce se întâmplă în vestiar. Nu am de ce să îmi cer iertare, nu am arătat lipsă de respect față de tricoul Mexicului și față de nimeni. Momentul a trecut, nu se întâmplă nimic”, a declarat Messi citat de TyC Sports.

Amenințările lui Canelo Alvarez

Alvarez, născut la Guadalajara, multiplu campion mondial la box, a scris pe Twitter: "L-ați văzut pe Messi ștergând pe jos cu tricoul și steagul nostru? Bine ar face să se roage la Dumnezeu să nu îl găsesc. Așa cum eu respect Argentina, și el trebuie să respecte Mexicul! Nu vorbesc despre întreaga țară, ci doar despre acest gest de rahat pe care l-a făcut Messi".