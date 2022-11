Potrivit unui comunicat oficial emis de naționala lui Gareth Southgate, fundașul de la Arsenal a părăsit baza de antrenament a selecționatei Angliei pe motive necunoscute, încă.

„Ben White a părăsit baza de antrenament a Angliei din Al Wakrah și s-a întors acasă pentru motive personale. Fundașul lui Arsenal nu va reveni pentru restul turneului. În acest moment, vom respecta intimitatea jucătorului”, se arată în comunicatul emis pe site-ul oficial al naționalei.

#ThreeLions defender @ben6white has left England’s training base in Al Wakrah and returned home for personal reasons.