Nu te pune cu Leo! Kun Aguero a ieșit la 'atac' după ce Messi a fost amenințat de un boxer mexican 

Boxerul a făcut referire la un moment petrecut în vestiarul naționalei Argentinei, când jucătorii se bucurau pentru victoria uriașă obținută împotriva Mexicului, scor 2-0, care îi mențin în lupta pentru calificarea în optimile de final. În clipul postat de jucătorii argentinieni, Messi, care făcuse schimb de tricouri cu un mexican, avea în fața sa, pe jos, respectivul tricou.

În timpul bucuriei argentinienilor, care cântau încântați, Messi se așază, iar în încercarea de a-și scoate gheata atinge tricoul Mexicului. Canelo s-a înfuriat și a scris pe Twitter „L-ați văzut pe Messi spălând podeaua cu tricoul nostru?!”, iar apoi a trecut la amenințări.

Luptătorul a primit multe reacții negative la postarea sa, iar în apărarea lui Leo Messi a sărit și prietenul său din copilărie și coechipierul de la națională, Sergio Aguero, retras din fotbal în urma unor probleme cardiace. Aguero i-a răspuns pe Twitter lui Canelo Alvarez, făcând și „dezvăluiri” din interiorul vestiarelor.

„Domnule Canelo, nu căuta scuze sau probleme, în mod clar nu ai habar de fotbal și de ceea ce se întâmplă într-un vestiar. Întotdeauna după ce se termină meciurile tricourile sunt întotdeauna lăsate pe podea din cauza transpirației și după, dacă vezi bine, se mișcă pentru a-și scoate gheata și fără să vrea atinge tricoul”, a scris Aguero pe Twitter.

Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da . https://t.co/zfftTXH3JB

Canelo had some strong words for Messi after seeing his locker room celebration ????

(via @canelo, nicolasotamendi30/IG) pic.twitter.com/emRRHK1nGO