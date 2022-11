Ceremonia a început cu un adevărat spectacol de lumini, urmat de un show muzical și discursul lui Morgan Freeman despre istoria fotbalului.

Marele actor l-a avut alături pe Ghanim Al Muftah, un cunoscut vlogger, devenit celebru atât datorită problemelor de sănătate cu care se confruntă, cât și datorită discursurilor motivaționale.

În vârstă de 20 de ani, Ghanim Al Muftah s-a născut cu o maladie rară, sindromul de regresie caudală, maladie care afectează partea inferioară a corpului.

Tânărul a transformat "problema" sa într-o sursă de inspirație pentru persoanele cu dizabilități din întreaga lume, fiind foarte activ pe rețelele de socializare, unde are peste 3 milioane de urmăritori pe contul de Instagram și peste 800.000 de abonați pe canalul de Youtube.

"Datorită rolului meu de ambasador la Campionatul Mondial de Fotbal, vreau să transmit un mesaj de speranță, incluziune, pace și unitate pentru umanitate", a declarat recent Al Muftah.

După o perioadă petrecută în Europa, unde a trecut printr-o serie de tratamente și investigații, qatarezul a revenit în țara natală și a fondat o fabrică de înghețată pe care vreo să o extindă la nivel internațional.

Ghanim Muftah with Morgan Freeman starts the #FIFAWorldCup opening ceremony with the verses from Holy Quranpic.twitter.com/97mcUUeKQO