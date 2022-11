de Ionuț AXINESCU

În tribunele arenei Al Bayt, fanii din Ecuador au făcut spectacol. La pauza partidei, suporterii „La Tri” au cântat Queremos cerveza (Vrem bere), ca răspuns la decizia qatarezilor de a interzice vânzarea de băuturi alcoolice la stadioanele Cupei Mondiale.

Nu a fost singurul moment tensionat de la Al Khor. Un fan ecuadorian a devenit viral cu gestul făcut imediat după ce VAR-ul a anulat prima reușită a lui Enner Valencia, din minutul patru.

Enervat pe decizia inexplicabilă a arbitrilor, suporterul din Ecuador s-a ridicat în picioare și a sugerat, prin mișcarea degetelor, că gazdele i-au mituit pe cavalerii fluierului. În spatele său, un fan din Qatar s-a simțit jignit de insinuarea ecuadorianului și i-a strigat agresiv: „Taci și stai jos!”.

Surprins și chiar ușor speriat de reacția qatarezului, suporterul ecuadorian s-a așezat cuminte pe scaun. „Relaxează-te”, i-a răspuns sud-americanul susținătorului gazdelor. De notat că ecuadorianul a venit la meci alături de cei doi copii și nu părea deloc un fanatic pus pe scandal.

pic.twitter.com/UyTAzg54dM

Conflictul spontan nu s-a încheiat aici. Ulterior, pe Twitter a apărut și continuarea, un clip în care fanul ecuadorian se află alături de un suporter qatarez. Nu a mai existat însă tensiune ca în startul meciului.

Aparent, sud-americanul și suporterul local s-au împăcat. „Până la urmă, suntem aici cu toții ca să vedem acest meci frumos”, spune qatarezul în filmarea apărută pe rețelele sociale.

„Pasiunea pentru fotbal îi face pe oameni să se supere uneori. Dar ne adunăm pentru sport. Sportul aduce oamenii împreună. Suntem prietenoși și îi urez toate cele bune Qatarului”, a adăugat și fanul din Ecuador.

În ciuda reconcilierii, suporterii de pe Twitter s-au ținut de glume, ba unii chiar au sugerat că ecuadorianul a primit bani ca să filmeze „împăcarea”. „E cineva care l-a văzut ieșind din stadion pe ecuadorian?”, a întrebat cineva. „Acum, fanul din Ecuador se luptă pentru viața lui”, a comentat altcineva. „Sigur nu se întoarce acasă”, a adăugat un alt comentator.

The Ecuador and Qatar fan from the previous clip are now friends. pic.twitter.com/zt0it3An6x